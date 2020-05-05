9 травня 2020: відмінили свято в Україні чи ні

День перемоги в Україні не святкують з 2016 року. Натомість цей день лишається вихідним. Чому припинили відзначати 9 травня в Україні, читайте у статті на сайті 24 каналу.

Коронавірус значною мірою відкоригував плани українців. Але свята й вихідні ніхто не скасовував. В нашій державі вже як чотири роки офіційно не відзначають 9 травня, проте у цей день держава все ще дає своїм громадянам законний вихідний. 2020 рік не стане винятком. Сайт 24 каналу вже писав про те, коли у 2020 році в українців будуть вихідні.

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Оскільки День перемоги припадає на суботу, то відпочиватимемо 9, 10 та 11 травня. Це будуть останні дні жорсткого карантину в Україні.

Редакція сайту 24 каналу закликає українців набратися терпіння й витримати ці останні дні у самоізоляції. А після вихідних розпочнеться процес поступового пом’якшення карантинних заходів, про це повідомили в уряді.

Чому в Україні відмінили 9 травня?

День перемоги у радянські часи завжди використовували як елемент пропаганди. Комуністичний російський режим перетворив 9 травня у знакову дату.

У СРСР у цей день було важливо нагадати про непорушність союзу та звитягу радянського (і ні в якому разі не українського або білоруського) воїна.

Водночас приховувалась правда про жахливі злочини цього режиму – масові репресії, розстріли тих, хто думав інакше, про знищення людей, які виступали за незалежну Україну.

В нашій країні ніхто й ніколи не ставив під сумнів героїзм й відвагу солдатів, які боролись з нацистським режимом Адольфа Гітлера та його союзниками. В Україні в кожного є рідні, які постраждали під час Другої світової або брали участь у військових діях.

Проте на сході України зараз продовжується інша війна, яка має менші масштаби, але її тривалість вже дорівнює Другій світовій. Шість років український народ захищає свою незалежність. І щоб хто не говорив, це війна двох держав, а не внутрішній конфлікт.

У цій війни проти України ведуть пропаганду, у якій використовують зокрема й символи, з якими пов’язують свято – День перемоги. Радянська символіка, "червоний прапор" та георгіївські стрічки стали знаками агресії проти України, а відзначення перемоги над нацизмом у наші дні перетворилось у справжнє "перемогобісся".

Перемогобісся у Росії / Фото Преса України

Російська пропаганда намагається спотворити героїзм українських солдатів у часи Другої світової. Їх нащадків вона тепер називає фашистами, тільки через те, що ми не хочемо залежати від Кремля. Під гаслами боротьби проти фашизму Росія розпочала тривалу війну й захопила українські території.

До слова, фашизм й нацизм різні поняття. В Росії між ними поставили знак рівності, що є не правильно з точки зору історії. Якщо коротко, то фашизмом можна назвати не лише нацистський режим в Німеччині при Адольфі Гітлері, а й режим Леніна-Сталіна у СРСР. Фашизму характерні культ особи лідера, мілітаризм, тоталітаризм, імперіалізм та ідея єднання та мобілізації нації та держави проти ворогів, ідея постійної війни й панування.

Наша держава відійшла від звичного святкування цього дня, натомість Україна приєдналась до цивілізованого світу й відзначає День пам'яті та примирення 8 травня. У цей день Україна вшановує подвиг українського народу, його визначного внеску в перемогу над Антигітлерівською коаліцією у Другій світовій війні та висловлює повагу всім борцям проти нацизму.

Пандемія не завада парадам

Але сусідні країни – Росія та Білорусь "застрягли" в минулому. День перемоги це один з головних стовпів, на яких тримається "совковий" світогляд й уся авторитарна імперія зла та влада двох диктаторів – Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Без параду на 9 травня ці президенти наче втратять власну силу. Вони ні у якому разі не збираються скасовувати щорічний марш через пандемію COVID-19.

В Москві щоправда на 9 травня обмежаться авіаційним парадом, а решта показухи відбудеться пізніше, коли не буде такої великої небезпеки. Путін обіцяє, що парад пройде обов’язково у 2020 році, адже це 75 річниця з дня капітуляції гітлерівської Німеччини.

Водночас його колега – президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ніякий коронавірус не завадить провести парад на 9 травня. Він анонсує багатотисячну ходу.

Олександр Лукашенко приїхав на парад / Фото tyt.by

За його словами, "треба пам'ятати, що ті люди (учасники війни) вмирали, може бути, і від вірусів, інших хвороб, але вони про це не думали, і боролися заради нас". А ще Лукашенко додав:

І подумайте, що скажуть люди. Може, не відразу, через день, через два після цього,

– скажуть, що злякалися, – заявив глава держави.

Але ж сказати можуть різне, наприклад, що це нерозумно. Виходить, що через коронавірус в Японії перенесли олімпійські ігри, а в Європі чемпіонат з футболу, бо страшно стало, а в Білорусі узяли й не злякалися провести великий парад.

Тим часом хвороба продовжує гуляти країною. На 5 травня в Білорусі офіційно було зафіксовано 17 489 випадків COVID-19. Це майже на п’ять тисяч більше ніж в Україні.

Втім, нічого дивного в поведінці Лукашенка немає. Він з самого початку пандемії веде себе неадекватно, а жорсткого карантину в країні так й не запровадили.

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Тож, білоруський офіційний лідер запрошує на парад всіх охочих – інших державних лідерів, зокрема, політиків з Росії. Вряд чи до нього приїде Володимир Путін, адже він вже більше місяця як не виходить з бункеру. Цікаво, чи побачимо на параді Ким Чен Ина?