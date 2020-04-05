Їжте вершкове масло: як Лукашенко пропонує боротися з COVID-19

Незмінний очільник Білорусі Олександр Лукашенко спочатку не визнавав існування коронавірусу, але тепер й сам почав давати настанови як з ним боротися. Щоправда його поради носять доволі комічний характер. Про їх суть читайте у статті на сайті 24 каналу.

Білорусь не оминула пандемія коронавірусу Covid-19. Станом на ранок 5 квітня офіційно у цій країні було зафіксовано 440 випадків зараження, 5 людей померло, а 53 одужало.

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Президент Олександр Лукашенко не вірив у реальність "корони" й не став вживати запобіжних заходів. Хоч хвороба вже "гуляє" по Мінську й іншим регіонам, ніякого карантину в Білорусі не ввели. В країні навіть не скасували спортивні змагання – тривають чемпіонати з футболу, хокею тощо.

Сайт TUT.by повідомляє, що білоруси насправді хочуть карантину й вважають рішення Лукашенка божевільним. В інтернеті вже більше 57 тисяч громадян цієї країни підписали петицію у якій закликають владу ввести карантин.

Але за переконанням Лукашенка в Білорусі не така жахлива ситуація з коронавірусом аби вводити жорсткі заходи. Він сказав, що це навпаки може загострити ситуацію саме в боротьбі з вірусами.

Замикати людей в тухлих квартирах – це не метод, при респіраторних захворюваннях потрібно, навпаки, виходити на вулицю, дихати свіжим повітрям і провітрювати приміщення,

– сказав президент.

У закритих квартирах, на його думку, люди знаходяться "в атмосфері вірусів і часто надто пізно, вже в критичному стані, надходять на лікування".

Психоз Лукашенка

На думку президента Білорусі, великої загрози для його країни не існує, а весь цивілізований світ з'їхав з глузду. Лукашенко називає це психозом.

Проте він таки почав визнавати існування вірусу й надає "корисні" поради своїм громадянам як боротися з заразою.

Зокрема Лукашенко впевнений, що заняття спортом є чудовим засобом боротьби з вірусом. Особливо він відзначив зимові види спорту, а саме хокей. У інтерв’ю президент запитав у журналістки чи бачить вона мікроби на хокейному полі.

А ось ці настанови від "Бацьки" сподобались багатьом людям. Лукашенко впевнений, що для профілактики вірусу потрібно вживати горілку, ходити в сауну й їздити на тракторі.

Ну що ж, дійсно спорт й робота в полі певною мірою сприяють покращенню здоров’я людини, навіть помірне вживання алкоголю корисне, кажуть лікарі. Але що ж робити тим, хто не п’є й трактора не має? До слова, хокей доволі дороге задоволення, не кожен буде цим займатися.

Проте у Лукашенка знайшовся спосіб доступний для кожного – їсти більше жиру.

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"Вершкове масло треба зараз їсти, виявляється, жир допомагає легеням боротися з вірусами", – зазначив Лукашенко.

Крім того, президент запевняє, панікувати не варто, голоду не буде,адже картопля всіх врятує.

Загалом Лукашенко багато говорить про коронавірус, про це можна серіал знімати. Білоруські аналітики вважають, що у цьому є причина – президент демонструє електорату власну безстрашність.

Причини хвороби

Білоруський офіційний лідер хоче показати себе мудрим політиком з великим досвідом, який не піддається психозу, а проводить свою лінію. Ця лінія, в трактуванні Лукашенка, заснована на загальному медичному обслуговуванні (яке краще, надійніше, ніж приватна медицина десь в Європі), сильній державі, яка контролює всі сфери, пояснює експерт аналітичного центру "Стратегія" (Мінськ) Валерій Карбалевич пишуть на Naviny.by.

Він також зазначає схильність білоруського президента до конспірології, його переконаність у тому, що "всі негативні події в світі відбуваються під впливом якоїсь світової змови".

Зі свого боку, директор Центру стратегічних і зовнішньополітичних досліджень (Мінськ) Арсеній Сивицький вважає, що білоруське керівництво ще не цілком усвідомило ту ступінь загрози, яку представляє собою пандемія коронавірусу в порівнянні з попередніми епідемічними спалахами. Хоча, мабуть, якесь розуміння небезпеки приходить,

– сказав аналітик.

Насправді за бравадою Лукашенка ховається страх, оскільки він почав збирати наради й запроваджувати певні заходи, але вряд чи він сам визнає, що помилявся, адже це нанесе удар по його репутації. Тож, справжню статистику можуть й приховувати.

Скільки насправді хворих в Білорусі?

МОЗ Білорусі не робить щоденних звітів. У останніх повідомленнях відсутня інформація, скільки людей відправили на карантин і де вони розміщені.

Спочатку ми пробували давати більш точну інформацію. Але це призвело до того, що багато ЗМІ і представники блогосфери починали активно втручатися в особисте життя громадян. Таким чином, вони більше сіяли панічні настрої. Крім того, люди стали менш охоче розповідати про свої контакти, стали пізніше звертатися до медиків,

– пояснив міністр охорони здоров'я Білорусі Володимир Каранік.

Новинні програми білоруського телебачення не починаються з повідомлень про Covid-19. Після репортажів про роботу президента і весняну оранку-посівну телеглядачам пропонують "закордонний трилер" – короткий огляд про те, як складно з коронавірусом у світі.

"Робимо це, виходячи з життя. Усяке в житті буває, але головне – не панікувати. Тому що я найбільше боюся, що люди захворіють на психоз, навіть від того, що відбувається в засобах масової інформації. Від психозу будуть інші хвороби", – заявив Лукашенко.

Аби не допустити паніки, Лукашенко наказав КДБ розібратися із джерелами інформації, які її "сіють".

"Уже досить на це дивитися. Треба гарненько пройтися по цих сайтах, каналах. Необхідно розібратися з негідниками, які вкидають ці фейки. Навіщо вони людей труять?" – сказав Лукашенко.

Епілог

Отже, точну кількість хворих ми не дізнаємось, а Лукашенко буде пишатися тим, що під його керівництвом вдалось перемогти коронавірус й без карантину. На тракторі й з чаркою у руках. Що найгірше, так це те, що риторика Бацьки Лукашенко знаходить своїх прихильників як у Білорусі, так і в Україні. За даними соціологічних досліджень, українці визнали президента сусідньої країни найпопулярнішим з іноземних політиків.

Насправді ситуація доволі серйозна й зневажливе ставлення до загрози епідемії коронавірусу в Білорусі може мати доволі сумні наслідки. Авторитарність й несприйняття критики влади до добра не призведе, ми вже переконались у цьому на прикладі Китаю. Це небезпечно для власної країни й для усього світу.