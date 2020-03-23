Коронавірус і Білорусь: Мінськ з гелікоптера покропили свяченою водою

У Білорусі вирішили боротися з коронавірусом своєрідними методами. Священники прихопили святі мощі, ікони та з гелікоптера "очистили" Мінськ від зарази.

Усю столицю Білорусі облили водою з храму. Як повідомляє "Минск – Новости", спершу там відбулася масова літургія.

Раніше Горілка, сауна і трактор: Лукашенко сказав, як лікувати коронавірус

Після закінчення служби настоятель Всесвятської парафії протоієрей Федір, звертаючись до вірян, сказав, що здавна ікона Божої Матері Державної і хрест-мощевик захищали землю від напастей. Тому він узяв її з собою на борт.

Станом на 22 березня у Білорусі зафіксовано 81 випадок інфікування коронавірусом. У країні немає померлих, а вдалося одужати вже 22 людям.

Як священники Мінськ з гелікоптера освячували / Фото Минск Новости

Що відомо про поширення коронавірусу у Білорусі