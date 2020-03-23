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      Коронавірус і Білорусь: Мінськ з гелікоптера покропили свяченою водою

      - Читать новость на русском
      Священники з мощами і свяченою водою облетіли Мінськ / minsknews.by

      У Білорусі вирішили боротися з коронавірусом своєрідними методами. Священники прихопили святі мощі, ікони та з гелікоптера "очистили" Мінськ від зарази.

      Усю столицю Білорусі облили водою з храму. Як повідомляє "Минск  – Новости", спершу там відбулася масова літургія.

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      Після закінчення служби настоятель Всесвятської парафії протоієрей Федір, звертаючись до вірян, сказав, що здавна ікона Божої Матері Державної і хрест-мощевик захищали землю від напастей. Тому він узяв її з собою на борт.

      Станом на 22 березня у Білорусі зафіксовано 81 випадок інфікування коронавірусом. У країні немає померлих, а вдалося одужати вже 22 людям.

      Як священники Мінськ з гелікоптера освячували / Фото Минск Новости

      Що відомо про поширення коронавірусу у Білорусі

      • Перший випадок виявили ще наприкінці лютого.
      • Лукашенко заявив, що Білорусь не має наміру закривати свої кордони. Білорусь лишається чи не єдиною країною, яка це ще не зробила.
      • Раніше президент Лукашенко закликав білорусів не панікувати через спалах коронавірусу та дав "поради", як з ним боротися. Він сказав, що зараз білоруси мають зосередитись на роботі та брати приклад зі селян.
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      23 березня
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини політики авіація Релігія Олександр Лукашенко Новини Білорусі
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