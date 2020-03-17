Горілка, сауна і трактор: Лукашенко сказав, як лікувати коронавірус

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав білорусів не панікувати через спалах коронавірусу та дав "поради", як з ним боротися.

Під час узгодження призначень керівників місцевих органів влади Лукашенко сказав, що зараз білоруси мають зосередитись на роботі та брати приклад зі селян.

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"Люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про вірус. Там трактор вилікує всіх! Поле всіх лікує!" – наголосив глава Білорусі.

Лідер країни закликав частіше мити руки, а також ходити в лазню і для профілактики випивати горілку.

Я людина непитуща, але останнім часом жартома кажу, що горілкою треба не тільки руки мити, але, напевно, і в день 40 – 50 грамів в перерахунку на чистий спирт – труїти цей вірус. Але не на роботі,

– сказав Лукашенко.

"Сходіть в сауну – суху! Ну, якщо 2 – 3 рази на тиждень, теж корисно. Китайці нам підказали, що цей вірус при 60 градусах не витримує", – додав він.

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Необхідно мити руки з милом та дотримуватись елементарних правил гігієни. Якщо немає доступу до води та мила – скористайтесь антисептиком (обробляйте руки не менше ніж 30 секунд).

Неодмінно закривайте ніс та рот, коли чхаєте – не рукою, а ліктем.

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись.

Ретельно мийте фрукти та овочі.

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання.

У випадку епідемії, уникайте скупчень людей та на деякий час забудьте про використання громадського транспорту.

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

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