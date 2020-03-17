10:31
17 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кремлівські чаклуни проти коронавірусу. Рогозін і дама його серця
      Вєсті Кремля
      23:06, 16 березня
      Вєсті.UA: Гордон поборе коронавірус. Тріщина в “Слузі народу”
      Вєсті.UA
      19:49, 16 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Горілка, сауна і трактор: Лукашенко сказав, як лікувати коронавірус

      -
      Лукашенко сказав, як боротись з коронавірусом / Getty images

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав білорусів не панікувати через спалах коронавірусу та дав "поради", як з ним боротися.

      Під час узгодження призначень керівників місцевих органів влади Лукашенко сказав, що зараз білоруси мають зосередитись на роботі та брати приклад зі селян. 

      Зверніть увагу Часник та кокаїн не допоможуть: ВООЗ розвінчала міфи про лікування коронавірусу

      "Люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про вірус. Там трактор вилікує всіх! Поле всіх лікує!" – наголосив глава Білорусі.

      Лідер країни закликав частіше мити руки, а також ходити в лазню і для профілактики випивати горілку.

      Я людина непитуща, але останнім часом жартома кажу, що горілкою треба не тільки руки мити, але, напевно, і в день 40 – 50 грамів в перерахунку на чистий спирт – труїти цей вірус. Але не на роботі,
      – сказав Лукашенко.

      "Сходіть в сауну – суху! Ну, якщо 2 – 3 рази на тиждень, теж корисно. Китайці нам підказали, що цей вірус при 60 градусах не витримує", – додав він.

      Поради від Лукашенка, як боротись з коронавірусом: відео

      Як захистити себе від коронавірусу: поради ВООЗ 

      • Необхідно мити руки з милом та дотримуватись елементарних правил гігієни. Якщо немає доступу до води та мила – скористайтесь антисептиком (обробляйте руки не менше ніж 30 секунд).
      • Неодмінно закривайте ніс та рот, коли чхаєте – не рукою, а ліктем.
      • М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись.
      • Ретельно мийте фрукти та овочі.
      • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання.
      • У випадку епідемії, уникайте скупчень людей та на деякий час забудьте про використання громадського транспорту.
      • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

      Поради, як вберегтись від коронавірусу: відео

       

      За умисне зараження коронавірусом в Україні передбачено 8 років в’язниці
      сьогодні
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Білорусі Олександр Лукашенко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:21 Зеленський та олігархи: про що говорили на Банковій
      Юрій Бутусов
      сьогодні , 10:10 За умисне зараження коронавірусом в Україні передбачено 8 років в’язниці
      Ірина Вихрущ
      13 березня , 20:02 Ринок землі: інвестиційні можливості
      16 березня , 13:21 Дмитро Чінь з Concert.ua розповів про ситуацію із перенесенням та скасуванням концертів
      сьогодні , 09:01 Іран та Росія: як економіка країн переживає кризу через коронавірус
      Анатолій Максимов
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук