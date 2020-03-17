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      Водка, сауна и трактор: Лукашенко сказал, как лечить коронавирус

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      Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за вспышки коронавируса и дал "советы", как с ним бороться.

      При согласовании назначений руководителей местных органов власти Лукашенко сказал, что сейчас белорусы должны сосредоточиться на работе и брать пример с селян.

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      "Люди на тракторе работают, никто не говорит о вирусе. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!" – отметил глава Беларуси.

      Лидер страны призвал чаще мыть руки, а также ходить в баню и для профилактики выпивать водку.

      Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт – травить этот вирус. Но не на работе,
      – сказал Лукашенко.

      "Сходите в сауну – сухую! Ну, если 2-3 раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при 60 градусах не выдерживает", – добавил он.

      Советы от Лукашенко, как бороться с коронавирусом: видео

      Как защитить себя от коронавируса: советы ВОЗ

      • Необходимо мыть руки с мылом и соблюдать элементарные правила гигиены. Если нет доступа к воде и мылу – воспользуйтесь антисептиком (обрабатывайте руки не менее 30 секунд).
      • Обязательно закрывайте нос и рот, когда чихаете – не рукой, но локтем.
      • Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться.
      • Тщательно мойте фрукты и овощи.
      • Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание.
      • В случае эпидемии, избегайте скопления людей и на некоторое время забудьте об использовании общественного транспорта.
      • Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

      Советы, как уберечься от коронавируса: видео

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Беларуси Александр Лукашенко
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