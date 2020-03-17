Водка, сауна и трактор: Лукашенко сказал, как лечить коронавирус
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за вспышки коронавируса и дал "советы", как с ним бороться.
При согласовании назначений руководителей местных органов власти Лукашенко сказал, что сейчас белорусы должны сосредоточиться на работе и брать пример с селян.
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"Люди на тракторе работают, никто не говорит о вирусе. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!" – отметил глава Беларуси.
Лидер страны призвал чаще мыть руки, а также ходить в баню и для профилактики выпивать водку.
Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт – травить этот вирус. Но не на работе,
– сказал Лукашенко.
"Сходите в сауну – сухую! Ну, если 2-3 раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при 60 градусах не выдерживает", – добавил он.
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- Необходимо мыть руки с мылом и соблюдать элементарные правила гигиены. Если нет доступа к воде и мылу – воспользуйтесь антисептиком (обрабатывайте руки не менее 30 секунд).
- Обязательно закрывайте нос и рот, когда чихаете – не рукой, но локтем.
- Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться.
- Тщательно мойте фрукты и овощи.
- Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание.
- В случае эпидемии, избегайте скопления людей и на некоторое время забудьте об использовании общественного транспорта.
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы.
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