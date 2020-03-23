Коронавирус и Беларусь: Минск с вертолета окропили святой водой
В Беларуси решили бороться с коронавирусом своеобразными методами. Священники прихватили святые мощи, иконы и с вертолета "очистили" Минск от заразы.
Всю столицу Беларуси облили водой из храма. Как сообщает "Минск – Новости", сначала там произошла массовая литургия.
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После окончания службы настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор, обращаясь к верующим, сказал, что издавна икона Божией Матери Государственной и крест-мощевик защищали землю от напастей. Поэтому он взял ее с собой на борт.
По состоянию на 22 марта в Беларуси зафиксирован 81 случай инфицирования коронавирусом. В стране нет умерших, а удалось выздороветь уже 22 людям.
Как священники Минска с вертолета освящали / Фото Минск Новости
Что известно о распространении коронавируса в Беларуси
- Первый случай обнаружили еще в конце февраля.
- Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена закрывать свои границы. Беларусь остается едва ли не единственной страной, которая это еще не сделала.
- Ранее президент Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за вспышки коронавируса и дал "советы", как с ним бороться. Он сказал, что сейчас белорусы должны сосредоточиться на работе и брать пример с крестьян.
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