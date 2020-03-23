Коронавирус и Беларусь: Минск с вертолета окропили святой водой

В Беларуси решили бороться с коронавирусом своеобразными методами. Священники прихватили святые мощи, иконы и с вертолета "очистили" Минск от заразы.

Всю столицу Беларуси облили водой из храма. Как сообщает "Минск – Новости", сначала там произошла массовая литургия.

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После окончания службы настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор, обращаясь к верующим, сказал, что издавна икона Божией Матери Государственной и крест-мощевик защищали землю от напастей. Поэтому он взял ее с собой на борт.

По состоянию на 22 марта в Беларуси зафиксирован 81 случай инфицирования коронавирусом. В стране нет умерших, а удалось выздороветь уже 22 людям.

Как священники Минска с вертолета освящали / Фото Минск Новости

Что известно о распространении коронавируса в Беларуси