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      Коронавирус и Беларусь: Минск с вертолета окропили святой водой

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      В Беларуси решили бороться с коронавирусом своеобразными методами. Священники прихватили святые мощи, иконы и с вертолета "очистили" Минск от заразы.

      Всю столицу Беларуси облили водой из храма. Как сообщает "Минск – Новости", сначала там произошла массовая литургия.

      Раньше Водка, сауна и трактор: Лукашенко сказал, как лечить коронавирус

      После окончания службы настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор, обращаясь к верующим, сказал, что издавна икона Божией Матери Государственной и крест-мощевик защищали землю от напастей. Поэтому он взял ее с собой на борт.

      По состоянию на 22 марта в Беларуси зафиксирован 81 случай инфицирования коронавирусом. В стране нет умерших, а удалось выздороветь уже 22 людям.

      Как священники Минска с вертолета освящали / Фото Минск Новости

      Что известно о распространении коронавируса в Беларуси

      • Первый случай обнаружили еще в конце февраля.
      • Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена закрывать свои границы. Беларусь остается едва ли не единственной страной, которая это еще не сделала.
      • Ранее президент Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за вспышки коронавируса и дал "советы", как с ним бороться. Он сказал, что сейчас белорусы должны сосредоточиться на работе и брать пример с крестьян.
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      23 марта
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости политики авиация Религия Александр Лукашенко Новости Беларуси
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