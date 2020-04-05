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      Ешьте сливочное масло: как Лукашенко предлагает бороться с COVID-19

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      Как Лукашенко противостоит коронавирусу / 24 канал

      Бессменный руководитель Беларуси Александр Лукашенко сначала не признавал существования коронавируса, но теперь и сам начал давать наставления, как с ним бороться. Правда, его советы носят довольно комичный характер. Их суть читайте в статье на сайте 24 канала.

      Беларусь не обошла пандемия коронавируса Covid-19. По состоянию на утро 5 апреля официально в этой стране было зафиксировано 440 случаев заражения, 5 человек умерли, а 53 выздоровели.

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      Президент Александр Лукашенко не верил в реальность "короны" и не стал принимать мер. Хоть болезнь уже "гуляет" по Минску и другим регионам, никакого карантина в Беларуси не ввели. В стране даже не отменили спортивные соревнования – продолжаются чемпионаты по футболу, хоккею и тому подобное.

      Сайт TUT.by сообщает, что белорусы на самом деле хотят карантина и считают решение Лукашенко сумасшедшим. В интернете уже более 57 тысяч граждан страны подписали петицию, в которой призывают власти ввести карантин.

      Но, по убеждению Лукашенко, в Беларуси не такая ужасная ситуация с коронавирусом, чтобы вводить жесткие меры. Он сказал, что это наоборот может обострить ситуацию именно в борьбе с вирусами.

      Запирать людей в тухлых квартирах – это не метод, при респираторных заболеваниях нужно, наоборот, выходить на улицу, дышать свежим воздухом и проветривать помещение,
      – сказал президент.

      В закрытых квартирах, по его мнению, люди находятся "в атмосфере вирусов и часто слишком поздно, уже в критическом состоянии, поступают на лечение".

      Психоз Лукашенко

      По мнению президента Беларуси, большой угрозы для его страны не существует, а весь цивилизованный мир сошел с ума. Лукашенко называет это психозом.

      Однако он таки начал признавать существование вируса и дает "полезные" советы своим гражданам, как бороться с заразой.

      В частности Лукашенко уверен, что занятия спортом являются отличным средством борьбы с вирусом. Особенно он отметил зимние виды спорта, а именно хоккей. В интервью президент спросил у журналистки, видит ли она микробы на хоккейном поле.

      А вот эти наставления от "Бацьки" понравились многим людям. Лукашенко уверен, что для профилактики вируса нужно употреблять водку, ходить в сауну и ездить на тракторе.

      Ну что же, действительно спорт и работа в поле в определенной степени способствуют улучшению здоровья человека, даже умеренное употребление алкоголя полезно, говорят врачи. Но что же делать тем, кто не пьет и трактора не имеет? К слову, хоккей – довольно дорогое удовольствие, не каждый будет этим заниматься.

      Однако у Лукашенко нашелся способ, доступный для каждого – кушать больше жира.

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      "Сливочное масло надо сейчас есть, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами", – отметил Лукашенко.

      Кроме того, президент уверяет: паниковать не стоит, голода не будет, ведь картофель всех спасет.

      В целом Лукашенко много говорит о коронавирусе, об этом можно сериал снимать. Белорусские аналитики считают, что в этом есть причина – президент демонстрирует электорату собственное бесстрашие.

      Причины болезни

      Белорусский официальный лидер хочет показать себя мудрым политиком с большим опытом, который не поддается психозу, а проводит свою линию. Эта линия в трактовке Лукашенко, основана на общем медицинском обслуживании (которое лучше, надежнее, чем частная медицина где-то в Европе), сильном государстве, которое контролирует все сферы, объясняет эксперт аналитического центра "Стратегия" (Минск) Валерий Карбалевич пишут на Naviny.by.

      Он также отмечает склонность белорусского президента к конспирологии, его убежденность в том, что "все негативные события в мире происходят под воздействием какого-то мирового заговора".

      Со своей стороны, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) Арсений Сивицкий считает, что белорусское руководство еще не вполне осознало ту степень угрозы, которую представляет собой пандемия коронавируса в сравнении с предыдущими эпидемическими вспышками. Хотя, пожалуй, какое-то понимание опасности приходит,
      – сказал аналитик.

      На самом деле за бравадой Лукашенко прячется страх, поскольку он начал собирать совещания и внедрять определенные мероприятия, но вряд ли он сам признает, что ошибался, ведь это нанесет удар по его репутации. Поэтому, настоящую статистику могут и скрывать.

      Сколько на самом деле больных в Беларуси?

      Минздрав Беларуси не делает ежедневных отчетов. В последних сообщениях отсутствует информация, сколько людей отправили на карантин и где они размещены.

      Сначала мы пробовали давать более точную информацию. Но это привело к тому, что многие СМИ и представители блогосферы начинали активно вмешиваться в личную жизнь граждан. Таким образом, они больше сеяли панические настроения. Кроме того, люди стали менее охотно рассказывать о своих контактах, стали позже обращаться к медикам,
      - пояснил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

      Новостные программы белорусского телевидения начинаются с сообщений о Covid-19. После репортажей о работе президента и весенней вспашке-посевной телезрителям предлагают "зарубежный триллер" – краткий обзор о том, как сложно с коронавирусом в мире.

      "Делаем это, исходя из жизни. Всякое в жизни бывает, но главное – не паниковать. Потому что я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом, даже от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут другие болезни", – заявил Лукашенко.

      Чтобы не допустить паники, Лукашенко приказал КГБ разобраться с источниками информации, которые ее "сеют".

      "Уже достаточно на это смотреть. Надо хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам. Необходимо разобраться с негодяями, которые вбрасывают эти фейки. Зачем они людей травят?"– сказал Лукашенко.

      Эпилог

      Итак, точное количество больных мы не узнаем, а Лукашенко будет гордиться тем, что под его руководством удалось победить коронавирус и без карантина. На тракторе и с рюмкой в руках. Что хуже всего, так это то, что риторика Бацьки Лукашенко находит своих поклонников как в Беларуси, так и в Украине. По данным социологических исследований, украинцы признали президента соседней страны самым популярным из иностранных политиков.

      На самом деле ситуация достаточно серьезная, и пренебрежительное отношение к угрозе эпидемии коронавируса в Беларуси может иметь весьма печальные последствия. Авторитарность и невосприятие критики власти к добру не приведет, мы уже убедились в этом на примере Китая. Это опасно для собственной страны и для всего мира.

      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости политики Александр Лукашенко Публикации Статьи Фейки про коронавирус
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