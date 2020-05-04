В Україні послабили карантин: що відкриється з 11 травня
На позачерговому засіданні у понеділок Кабінет Міністрів ухвалив послаблення карантину з 11 травня. Які заклади відкриються після цього рішення – читайте нижче.
Рішення послабити карантин одноголосно ухвалили на засіданні у понеділок 4 травня, пише 24 канал. Воно набере чинності з 11 травня, а до цього громадян просять дотримуватися усіх попередніх заборон.
Важливо Карантин в Україні продовжать до 22 травня
Послаблення карантину в Україні: що відкриють і дозволять
- парки і сквери;
- салони краси і перукарні;
- літні майданчики кафе і ресторанів;
- роботу нотаріусів та юристів;
- заклади побутового обслуговування громадян;
- музеї і бібліотеки;
- тренування для професійних команд на закритих базах;
- стоматологічні кабінети;
- сервіси обслуговування побутової техніки;
- відновлення діяльності суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів,
- оптики та послуги окулістів, послуги з ремонту окулярів.
Окрім того, серед важливих рішень Кабміну – продовження карантину до 22 травня.
Повністю скасувати карантин поки неможливо, зазначив прем'єр Денис Шмигаль. Якщо скасувати усі карантинні обмеження – зусилля попередніх місяців можуть бути зведеними нанівець.
Дивіться відео засідання уряду 4 травня
Важливо! Станом на 4 травня в Україні виявили 12 331 випадок захворювання на коронавірус нового типу, 303 людини померли. За останню добу вдалося встановити 418 випадків зараження, з яких 15 летальних.