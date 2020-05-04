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      В Україні послабили карантин: що відкриється з 11 травня

      - Читать новость на русском
      Карантин в Україні 2020 – умови послаблення з 11 травня 2020
      Уряд послабив карантин / glavcom.ua

      На позачерговому засіданні у понеділок Кабінет Міністрів ухвалив послаблення карантину з 11 травня. Які заклади відкриються після цього рішення – читайте нижче.

      Рішення послабити карантин одноголосно ухвалили на засіданні у понеділок 4 травня, пише 24 канал. Воно набере чинності з 11 травня, а до цього громадян просять дотримуватися усіх попередніх заборон.

      Важливо Карантин в Україні продовжать до 22 травня

      Послаблення карантину в Україні: що відкриють і дозволять

      • парки і сквери;
      • салони краси і перукарні;
      • літні майданчики кафе і ресторанів;
      • роботу нотаріусів та юристів;
      • заклади побутового обслуговування громадян;
      • музеї і бібліотеки;
      • тренування для професійних команд на закритих базах;
      • стоматологічні кабінети;
      • сервіси обслуговування побутової техніки;
      • відновлення діяльності суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів,
      • оптики та послуги окулістів, послуги з ремонту окулярів.

      Окрім того, серед важливих рішень Кабміну – продовження карантину до 22 травня.

      Повністю скасувати карантин поки неможливо, зазначив прем'єр Денис Шмигаль. Якщо скасувати усі карантинні обмеження – зусилля попередніх місяців можуть бути зведеними нанівець.

      Дивіться відео засідання уряду 4 травня

      Важливо! Станом на 4 травня в Україні виявили 12 331 випадок захворювання на коронавірус нового типу, 303 людини померли. За останню добу вдалося встановити 418 випадків зараження, з яких 15 летальних.

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Новини політики Уряд Шмигаля
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