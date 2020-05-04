В Україні послабили карантин: що відкриється з 11 травня

На позачерговому засіданні у понеділок Кабінет Міністрів ухвалив послаблення карантину з 11 травня. Які заклади відкриються після цього рішення – читайте нижче.

Рішення послабити карантин одноголосно ухвалили на засіданні у понеділок 4 травня, пише 24 канал. Воно набере чинності з 11 травня, а до цього громадян просять дотримуватися усіх попередніх заборон.

Важливо Карантин в Україні продовжать до 22 травня

Послаблення карантину в Україні: що відкриють і дозволять

парки і сквери;

салони краси і перукарні;

літні майданчики кафе і ресторанів;

роботу нотаріусів та юристів;

заклади побутового обслуговування громадян;

музеї і бібліотеки;

тренування для професійних команд на закритих базах;

стоматологічні кабінети;

сервіси обслуговування побутової техніки;

відновлення діяльності суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів,

оптики та послуги окулістів, послуги з ремонту окулярів.

Окрім того, серед важливих рішень Кабміну – продовження карантину до 22 травня.

Повністю скасувати карантин поки неможливо, зазначив прем'єр Денис Шмигаль. Якщо скасувати усі карантинні обмеження – зусилля попередніх місяців можуть бути зведеними нанівець.

Дивіться відео засідання уряду 4 травня

Важливо! Станом на 4 травня в Україні виявили 12 331 випадок захворювання на коронавірус нового типу, 303 людини померли. За останню добу вдалося встановити 418 випадків зараження, з яких 15 летальних.