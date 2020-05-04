Карантин в Україні продовжать до 22 травня

Карантин в Україні буде продовжено до 22 травня. Проте вже з 11 числа розпочнеться зняття певних обмежень, як це передбачалося у плані виходу з карантину від уряду.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, уряд є зацікавленим, аби якомога швидше запустити всі сфери економіки, які зупинилися через епідемію коронавірусу, передає 24 канал.

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"У свої рішеннях ми керуємося даними епідоміологів, правцівників клінічних лабораторій і аналітиків Академії наук України. За їхніми розрахунками, передчасне зняття карантину тисячі нових хворих і тисячі нових жертв. Цього допустити не можна", – наголосив очільник уряду.

Шмигаль додав. що на початку травня відбувається пік захворюваності, проте ситуація є контрольованою. Водночас Україна наближається до так званого помірного плато, коли ситуація є рівною та не має різкого зростання. За його словами, Україна зараз рухається за оптимістичним прогнозом розвитку епідемії.

Тому вже з 11 травня, як і прогнозували, уряд почне послаблювати карантин. Прем'єр зауважив, що це рішення Кабмін ухвалює на прохання бізнесу, який аргументує, що до 11 числа їм треба мати впевненість, що їхнім закладам дозволять відкритися.

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Ми зараз бачимо, що Всесвітня організація охорони здоров’я продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуацію. Тому для нас пом’якшення карантину не означає його зняття. Карантин буде продовжено до 22 травня. Далі ми будемо дивитися, як буде рухатися пандемія в світі, як буде відбуватися коливання кривої захворюваності у нас,

– підкреслив Шмигаль.

Прем'єр зауважив, що невисокий рівень захворюваності сьогодні – результат вчасного запровадження карантину та дисциплінованого відношення громадян України до цих процедур. Також він закликав українців до 11 травня дотримуватися запроваджених обмежень.

Важливо! Станом на 4 травня в Україні підтвердили 12 331 випадок коронавірусу. 1 619 пацієнтам вдалося одужати. На жаль, 303 людини померли.

Що відомо про вихід України з карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин , згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня.

, згодом його двічі продовжували. Наразі він діє Вже з 11 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше , ніж передбачали.

, ніж передбачали. З 1 травня в Україні почнуть відкривати продовольчі та аграрні ринки . Відбудеться це за умови, що ті дотримуватимуться санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.

Відбудеться це за умови, що ті дотримуватимуться санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, також невдовзі можна очікувати на відкриття магазинів, кав'ярень та інших закладів обслуговування.

Про послаблення карантину задового до його офіційного початку оголосили мери Черкас і Дніпра.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу