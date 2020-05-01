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      Послаблення карантину у Черкасах: Зеленський передав "полум’яний привіт" меру Бондаренку

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Послаблення карантину у Черкасах є спробою місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя і здоров’я жителів міста.

      Так вважає президент Володимир Зеленський. Він у своєму традиційному зверненні до українців 1 травня передав "полум’яний привіт" меру Черкас Анатолію Бондаренку, пише 24 канал.

      До теми Аваков звернувся до мера Черкас через послаблення карантину: той записав зухвалу відповідь

      Окремий полум’яний привіт особисто від президента, МВС та СБУ хочу передати меру Черкас, який разом з міською радою загубили календар і зібралися пом’якшувати карантинні заходи з 1 травня. Це спроба заробити політичні рейтинги ціною життя і здоров’я жителів міста,
      – наголосив глава держави.

      Він додав, що це матиме юридичні наслідки та попросив інших представників місцевої влади в Україні "не займатися самодіяльністю".

      "На майбутнє це стосується усіх представників місцевої влади, які плутають слова "децентралізація" та "автономія". Не треба займатися самодіяльністю, яка ставить під загрозу життя людей", – сказав Зеленський.

      Звернення Зеленського до українців: відео

      Що відомо про послаблення карантину у Черкасах і скандал навколо цього:

      • 30 квітня міська влада Черкас прийняла рішення про послаблення карантину у місті з 1 травня. Виконавчий комітет дозволив роботу магазинів, що продають непродовольчі товари, відкриває квіткові магазини та книгарні. Відновлюють роботу майстерні з ремонту взуття, одягу тощо. Також можуть працювати перукарні, салони краси, салони з надання послуг по догляду за тваринами. Працюватимуть також ринки, ярмарки, а також – літні майданчики ресторанів. Окрім того, скасовані обмеження на користування громадським транспортом.
      • Через це до обласного центру терміново поїхав міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він заявив, що категорично не підтримує рішення місцевої влади Черкас. Послаблення карантину, на його думку, може "закінчитися катастрофою".
      • Водночас, у поліції відкрили кримінальне провадження через послаблення карантинних заходів у Черкасах, а глава МВС Арсен Аваков пригрозив меру міста Анатолію Бондаренку жорстким реагування.
      • Це останній сприйняв як погрози і записав відеозвернення, у якому попросив "високопосадовців займатися розкриттям вбивств і викраденням автомобілів, а не рішенням виконкому у Черкасах".
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Черкас Володимир Зеленський Новини політики
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