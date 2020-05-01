Послаблення карантину у Черкасах: Зеленський передав "полум’яний привіт" меру Бондаренку

Послаблення карантину у Черкасах є спробою місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя і здоров’я жителів міста.

Так вважає президент Володимир Зеленський. Він у своєму традиційному зверненні до українців 1 травня передав "полум’яний привіт" меру Черкас Анатолію Бондаренку, пише 24 канал.

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Окремий полум’яний привіт особисто від президента, МВС та СБУ хочу передати меру Черкас, який разом з міською радою загубили календар і зібралися пом’якшувати карантинні заходи з 1 травня. Це спроба заробити політичні рейтинги ціною життя і здоров’я жителів міста,

– наголосив глава держави.

Він додав, що це матиме юридичні наслідки та попросив інших представників місцевої влади в Україні "не займатися самодіяльністю".

"На майбутнє це стосується усіх представників місцевої влади, які плутають слова "децентралізація" та "автономія". Не треба займатися самодіяльністю, яка ставить під загрозу життя людей", – сказав Зеленський.

Звернення Зеленського до українців: відео

Що відомо про послаблення карантину у Черкасах і скандал навколо цього: