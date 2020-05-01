Послаблення карантину у Черкасах: Зеленський передав "полум’яний привіт" меру Бондаренку
Послаблення карантину у Черкасах є спробою місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя і здоров’я жителів міста.
Так вважає президент Володимир Зеленський. Він у своєму традиційному зверненні до українців 1 травня передав "полум’яний привіт" меру Черкас Анатолію Бондаренку, пише 24 канал.
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Окремий полум’яний привіт особисто від президента, МВС та СБУ хочу передати меру Черкас, який разом з міською радою загубили календар і зібралися пом’якшувати карантинні заходи з 1 травня. Це спроба заробити політичні рейтинги ціною життя і здоров’я жителів міста,
– наголосив глава держави.
Він додав, що це матиме юридичні наслідки та попросив інших представників місцевої влади в Україні "не займатися самодіяльністю".
"На майбутнє це стосується усіх представників місцевої влади, які плутають слова "децентралізація" та "автономія". Не треба займатися самодіяльністю, яка ставить під загрозу життя людей", – сказав Зеленський.
Звернення Зеленського до українців: відео
Що відомо про послаблення карантину у Черкасах і скандал навколо цього:
- 30 квітня міська влада Черкас прийняла рішення про послаблення карантину у місті з 1 травня. Виконавчий комітет дозволив роботу магазинів, що продають непродовольчі товари, відкриває квіткові магазини та книгарні. Відновлюють роботу майстерні з ремонту взуття, одягу тощо. Також можуть працювати перукарні, салони краси, салони з надання послуг по догляду за тваринами. Працюватимуть також ринки, ярмарки, а також – літні майданчики ресторанів. Окрім того, скасовані обмеження на користування громадським транспортом.
- Через це до обласного центру терміново поїхав міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він заявив, що категорично не підтримує рішення місцевої влади Черкас. Послаблення карантину, на його думку, може "закінчитися катастрофою".
- Водночас, у поліції відкрили кримінальне провадження через послаблення карантинних заходів у Черкасах, а глава МВС Арсен Аваков пригрозив меру міста Анатолію Бондаренку жорстким реагування.
- Це останній сприйняв як погрози і записав відеозвернення, у якому попросив "високопосадовців займатися розкриттям вбивств і викраденням автомобілів, а не рішенням виконкому у Черкасах".