Можуть бути катастрофічні наслідки, – Степанов про послаблення карантину у Черкасах

У Черкаській області за весь час спалаху коронавірусу в Україні підтверджені 296 випадків COVID-19. За минулу добу додатково інфікувалися 6 осіб, є і летальний випадок. На цьому тлі міська влада вирішила послабити карантин у регіоні. Це може мати дуже негативні наслідки.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу. Він 1 травня з робочим візитом перебуває у Черкаській області. Там Степанов буде відвідувати 4 медичних заклади.

На тлі такої статистика міська влада Черкас вирішила фактично повністю скасувати карантинні обмеження, що були введені урядом. Те, що відбулося у Черкасах, це рішення – відкрити багато магазинів, аж цілі ТРЦ, тераси в закладах харчування – це може звести нанівець всю ту роботу, зроблену за 1,5 місяці. Це може призвести до катастрофічних наслідків,

– вважає глава МОЗ

За його словами, діям міської влади нададуть відповідну оцінку, зокрема, – правоохоронці. Сам Степанов наголосив: він категорично засуджує такі дії місцевих чиновників, оскільки вони поставили під загрозу життя людей.

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