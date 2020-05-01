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      Могут быть катастрофические последствия, – Степанов об ослаблении карантина в Черкассах

      - Читати новину українською
      Максим Степанов
      Максим Степанов / ua-rating.com

      В Черкасской области за все время вспышки коронавируса в Украине подтверждены 296 случаев COVID-19. За минувшие сутки дополнительно заразились 6 человек, есть и летальный случай. На этом фоне городские власти решили ослабить карантин в регионе. Это может иметь очень негативные последствия.

      Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга. Он 1 мая с рабочим визитом находится в Черкасской области. Там Степанов посетит 4 медицинских учреждения, пишет 24 канал.

      Главное В Черкассах ослабили карантин: кому разрешили работать

      На фоне такой статистика городские власти Черкасс решили фактически полностью отменить карантинные ограничения, которые были введены правительством. То, что произошло в Черкассах, это решение – открыть много магазинов, аж целые ТРЦ, террасы в заведениях общепита – это может свести на нет всю работу, сделанную за 1,5 месяца. Это может привести к катастрофическим последствиям,
      – считает глава Минздрава

      По его словам, действиям городской власти предоставят соответствующую оценку, в частности, – правоохранители. Сам Степанов подчеркнул: он категорически осуждает такие действия местных чиновников, поскольку они поставили под угрозу жизни людей.

      Отдельно Степанов добавил, что весь комплекс мероприятий, введенный в действие правительством, дал возможность избежать пика заболевания коронавирусом. По его словам, ситуация с распространением инфекции в Украине, позволяет ослабить карантин с 11 мая.

      "Мы пошли другим путем, чем Испания или Италия. Мы понимаем, что люди устали от карантина, мы ежедневно анализируем ситуацию, готовим смягчения с 11 мая. Наши данные основываются на мнениях вирусологов, которые знают, что делать в такой ситуации. 11 мая мы будем делать смягчения, потому что это позволяет сегодняшняя ситуация, мы будем знать, что эти наши действия не ухудшат ситуацию", – рассказал министр.

      Смотрите брифинг министра здравоохранения Максима Степанова: видео

      Что известно об ослаблении карантина в Черкассах?
      30 апреля городские власти Черкасс приняли решение об ослаблении карантина с 1 мая. Исполнительный комитет разрешил работу магазинов, продающих непродовольственные товары, открывает цветочные магазины и магазины. Восстанавливают работу мастерской по ремонту обуви, одежды и тому подобное. Также могут работать парикмахерские, салоны красоты, салоны по предоставлению услуг по уходу за животными. Будут работать рынки, ярмарки, а также – летние площадки ресторанов.

      Также сняты ограничения на пользование общественным транспортом.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости Черкасс Новости Здоровье Здоровье Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Новости политики
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