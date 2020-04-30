В Черкассах ослабили карантин: кому разрешили работать

С 1 мая часть предпринимателей в Черкассах сможет возобновить деятельность. Решение ослабить карантин принял городской совет. Сделали это после многочисленных обращений от бизнеса, который из-за ограничений оказался на грани выживания.

Предприниматели жалуются, что льготами по налогообложению они не могут воспользоваться из-за того, что нет механизма их применения, сообщает пресс-служба городского совета Черкасс.

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Это касается и коммунальных платежей. Мелкие магазинчики, которые расположены в крупных торговых центрах, продолжают за все платить,

– заявила представительница инициативной группы Галина.

По ее словам, предприниматели оказались "не на границе, а за гранью выживания".

Местный бизнес обещает строго соблюдать все санитарные нормы. В частности, установить антисептики при входе в помещение, измерять температуру, следить за количеством людей в магазинах.

"Мы понимаем, что из-за карантина больше всего страдает малый бизнес", – прокомментировал заместитель городского головы Игорь Волошин.

Он добавил, что вопрос смягчения карантина власти рассматривали на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Поэтому решили ослабить ограничения для части предпринимателей. Но только при условии жесткого соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Исполнительный комитет разрешил возобновить работу:

магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальным заказам;

парикмахерским и салонам красоты, салонам для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

летних площадок ресторанов.

Заместитель городского головы Юрий Ботнар внес предложение разрешить посещение парков, скверов и аттракционов на их территории. А также спортивных площадок, но только для проведения тренировок.

Обратите внимание! По состоянию на 30 апреля в Черкасской области зафиксировали 290 случаев заражения коронавирусом.

Что известно о выходе Украины из карантина

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин , впоследствии его дважды продлевали. Сейчас он действует до 11 мая.

, впоследствии его дважды продлевали. Сейчас он С 12 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.

Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина. Сейчас даты этих этапов неизвестны. Они будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала