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      В Черкассах ослабили карантин: кому разрешили работать

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      В Черкассах ослабили карантин: кому разрешили работать
      В Черкассах ослабили карантин / dzvin.media

      С 1 мая часть предпринимателей в Черкассах сможет возобновить деятельность. Решение ослабить карантин принял городской совет. Сделали это после многочисленных обращений от бизнеса, который из-за ограничений оказался на грани выживания.

      Предприниматели жалуются, что льготами по налогообложению они не могут воспользоваться из-за того, что нет механизма их применения, сообщает пресс-служба городского совета Черкасс.

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      Это касается и коммунальных платежей. Мелкие магазинчики, которые расположены в крупных торговых центрах, продолжают за все платить,
      – заявила представительница инициативной группы Галина.

      По ее словам, предприниматели оказались "не на границе, а за гранью выживания".

      Местный бизнес обещает строго соблюдать все санитарные нормы. В частности, установить антисептики при входе в помещение, измерять температуру, следить за количеством людей в магазинах.

      "Мы понимаем, что из-за карантина больше всего страдает малый бизнес", – прокомментировал заместитель городского головы Игорь Волошин.

      Он добавил, что вопрос смягчения карантина власти рассматривали на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Поэтому решили ослабить ограничения для части предпринимателей. Но только при условии жесткого соблюдения противоэпидемических мероприятий.

      Исполнительный комитет разрешил возобновить работу:

      • магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;
      • мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальным заказам;
      • парикмахерским и салонам красоты, салонам для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;
      • рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;
      • летних площадок ресторанов.

      Заместитель городского головы Юрий Ботнар внес предложение разрешить посещение парков, скверов и аттракционов на их территории. А также спортивных площадок, но только для проведения тренировок.

      Обратите внимание! По состоянию на 30 апреля в Черкасской области зафиксировали 290 случаев заражения коронавирусом.

      Что известно о выходе Украины из карантина

      • В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его дважды продлевали. Сейчас он действует до 11 мая.
      • С 12 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.
      • Сейчас даты этих этапов неизвестны. Они будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

      етапи виходу з карантину
      5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Бизнес Новости Черкасс
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