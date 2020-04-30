В Черкассах ослабили карантин: кому разрешили работать
С 1 мая часть предпринимателей в Черкассах сможет возобновить деятельность. Решение ослабить карантин принял городской совет. Сделали это после многочисленных обращений от бизнеса, который из-за ограничений оказался на грани выживания.
Предприниматели жалуются, что льготами по налогообложению они не могут воспользоваться из-за того, что нет механизма их применения, сообщает пресс-служба городского совета Черкасс.
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Это касается и коммунальных платежей. Мелкие магазинчики, которые расположены в крупных торговых центрах, продолжают за все платить,
– заявила представительница инициативной группы Галина.
По ее словам, предприниматели оказались "не на границе, а за гранью выживания".
Местный бизнес обещает строго соблюдать все санитарные нормы. В частности, установить антисептики при входе в помещение, измерять температуру, следить за количеством людей в магазинах.
"Мы понимаем, что из-за карантина больше всего страдает малый бизнес", – прокомментировал заместитель городского головы Игорь Волошин.
Он добавил, что вопрос смягчения карантина власти рассматривали на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Поэтому решили ослабить ограничения для части предпринимателей. Но только при условии жесткого соблюдения противоэпидемических мероприятий.
Исполнительный комитет разрешил возобновить работу:
- магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;
- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальным заказам;
- парикмахерским и салонам красоты, салонам для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;
- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;
- летних площадок ресторанов.
Заместитель городского головы Юрий Ботнар внес предложение разрешить посещение парков, скверов и аттракционов на их территории. А также спортивных площадок, но только для проведения тренировок.
Обратите внимание! По состоянию на 30 апреля в Черкасской области зафиксировали 290 случаев заражения коронавирусом.
Что известно о выходе Украины из карантина
- В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его дважды продлевали. Сейчас он действует до 11 мая.
- С 12 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.
- Сейчас даты этих этапов неизвестны. Они будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала