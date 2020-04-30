У Черкасах послабили карантин: кому дозволили працювати

З 1 травня частина підприємців у Черкасах зможе відновити діяльність. Рішення послабити карантин прийняла міська рада. Зробили це після численних звернень від бізнесу, який через обмеження опинився на межі виживання.

Підприємці скаржаться, що пільгами з оподаткування вони не можуть скористатися через те, що немає механізму їхнього застосування, повідомляє пресслужба міської ради Черкас.

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Це стосується й комунальних платежів. Дрібні магазинчики, які розташовані у великих торговельних центрах, продовжують за все платити,

– заявила представниця ініціативної групи Галина.

За її словами, підприємці опинилися "не на межі, а за межею виживання".

Місцевий бізнес обіцяє строго дотримувати всіх санітарних норм. Зокрема, встановити антисептики при вході в приміщення, вимірювати температуру, стежити за кількістю людей у магазинах.



"Ми розуміємо, що через карантинні обмеження чи не найбільше страждає дрібний бізнес", – прокоментував заступник міського голови Ігор Волошин.

Він додав, що питання пом’якшення карантину влада розглядала на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тому вирішили послабити обмеження для частини підприємців. Але лише за умови жорсткого дотримання протиепідемічних заходів.

Виконавчий комітет дозволив відновити роботу:

магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;

майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням;

перукарень та салонів краси, салонів для надання послуг із догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проєктних організацій;

ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;

літніх майданчиків ресторанів.

Заступник міського голови Юрій Ботнар вніс пропозицію дозволити відвідування парків, скверів та атракціонів на їхній території. А також спортивних майданчиків, але тільки для проведення тренувань.

Зверніть увагу! Станом на 30 квітня у Черкаській області зафіксували 290 випадків зараження коронавірусом.

Що відомо про вихід України з карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин , згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня .

, згодом його двічі продовжували. Наразі він . З 1 2 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п ’ ять етапів виходу з карантину.

’ Наразі д ати цих етапів невідомі. Вони залежатимуть від епідеміологічної ситуації в країні.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу