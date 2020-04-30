У Черкасах послабили карантин: кому дозволили працювати
З 1 травня частина підприємців у Черкасах зможе відновити діяльність. Рішення послабити карантин прийняла міська рада. Зробили це після численних звернень від бізнесу, який через обмеження опинився на межі виживання.
Підприємці скаржаться, що пільгами з оподаткування вони не можуть скористатися через те, що немає механізму їхнього застосування, повідомляє пресслужба міської ради Черкас.
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Це стосується й комунальних платежів. Дрібні магазинчики, які розташовані у великих торговельних центрах, продовжують за все платити,
– заявила представниця ініціативної групи Галина.
За її словами, підприємці опинилися "не на межі, а за межею виживання".
Місцевий бізнес обіцяє строго дотримувати всіх санітарних норм. Зокрема, встановити антисептики при вході в приміщення, вимірювати температуру, стежити за кількістю людей у магазинах.
"Ми розуміємо, що через карантинні обмеження чи не найбільше страждає дрібний бізнес", – прокоментував заступник міського голови Ігор Волошин.
Він додав, що питання пом’якшення карантину влада розглядала на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тому вирішили послабити обмеження для частини підприємців. Але лише за умови жорсткого дотримання протиепідемічних заходів.
Виконавчий комітет дозволив відновити роботу:
- магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;
- майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням;
- перукарень та салонів краси, салонів для надання послуг із догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проєктних організацій;
- ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;
- літніх майданчиків ресторанів.
Заступник міського голови Юрій Ботнар вніс пропозицію дозволити відвідування парків, скверів та атракціонів на їхній території. А також спортивних майданчиків, але тільки для проведення тренувань.
Зверніть увагу! Станом на 30 квітня у Черкаській області зафіксували 290 випадків зараження коронавірусом.
Що відомо про вихід України з карантину
- В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня.
- З 12 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.
- Наразі дати цих етапів невідомі. Вони залежатимуть від епідеміологічної ситуації в країні.