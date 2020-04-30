17:55
30 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      У Черкасах послабили карантин: кому дозволили працювати

      -
      У Черкасах послабили карантин: кому дозволили працювати
      У Черкасах послабили карантинні обмеження / dzvin.media

      З 1 травня частина підприємців у Черкасах зможе відновити діяльність. Рішення послабити карантин прийняла міська рада. Зробили це після численних звернень від бізнесу, який через обмеження опинився на межі виживання.

      Підприємці скаржаться, що пільгами з оподаткування вони не можуть скористатися через те, що немає механізму їхнього застосування, повідомляє пресслужба міської ради Черкас.

      Читайте також Відкриття ринків на карантині: як це вплине на економіку

       

      Це стосується й комунальних платежів. Дрібні магазинчики, які розташовані у великих торговельних центрах, продовжують за все платити,
      – заявила представниця ініціативної групи Галина.

      За її словами, підприємці опинилися "не на межі, а за межею виживання". 

      Місцевий бізнес обіцяє строго дотримувати всіх санітарних норм. Зокрема, встановити антисептики при вході в приміщення, вимірювати температуру, стежити за кількістю людей у магазинах.

      "Ми розуміємо, що через карантинні обмеження чи не найбільше страждає дрібний бізнес", – прокоментував заступник міського голови Ігор Волошин. 

      Він додав, що питання пом’якшення карантину влада розглядала на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тому вирішили послабити обмеження для частини підприємців. Але лише за умови жорсткого дотримання протиепідемічних заходів.

      Виконавчий комітет дозволив відновити роботу:

      • магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;
      • майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням;
      • перукарень та салонів краси, салонів для надання послуг із догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проєктних організацій;
      • ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;
      • літніх майданчиків ресторанів.

      Заступник міського голови Юрій Ботнар вніс пропозицію дозволити відвідування парків, скверів та атракціонів на їхній території. А також спортивних майданчиків, але тільки для проведення тренувань.

      Зверніть увагу! Станом на 30 квітня у Черкаській області зафіксували 290 випадків зараження коронавірусом.

      Що відомо про вихід України з карантину

      • В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня
      • З 12 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив пять етапів виходу з карантину.
      • Наразі дати цих етапів невідомі. Вони залежатимуть від епідеміологічної ситуації в країні.

      етапи виходу з карантину
      5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Бізнес Новини Черкас Коронавірус в Україні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      28 квітня , 12:42 Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      Луганщина і коронавірус: чи справді все так добре
      сьогодні , 17:00 Луганщина і коронавірус: чи справді все так добре
      Дмитро Снєгирьов