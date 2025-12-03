Власник земельної ділянки уклав з однією з наших військових частин прямі договори на час дії воєнного стану. Згідно чинного законодавства, дані договори не потребують додаткових погоджень. У представників інших формувань, документи анульовані військовою адміністрацією. Всі наявні документи нашого підрозділу надані представникам поліції, ВСП м. Києва та військовій адміністрації з відповідними поясненнями. Наші військовослужбовці тут перебувають на законних підставах. Будь-яке розголошення інформації про місця дислокації сил безпеки та оборони, становить пряму загрозу для життя особового складу підрозділів,

– повідомили джерела 24 Каналу в ГУР.