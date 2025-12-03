"Владелец земельного участка заключил с одной из наших воинских частей прямые договоры на время действия военного положения. Согласно действующему законодательству, данные договоры не требуют дополнительных согласований. У представителей других формирований, документы аннулированы военной администрацией", – сообщили источники 24 Канала.
На территории санатория "Жовтень" в Конче-Заспе произошли столкновения между ГУР и военными
На территории санатория "Жовтень" в Конче-Заспе произошли столкновения между ГУР и военными. В разведке считают, что военнослужащие обосновались там незаконно, и хотят вернуть объект.