Об этом в эфире 24 Канала отметил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак, уточнив, что это предприятие считается одним из ключевых и прогрессивных в производстве модулей "Комета" для ряда вооружения.
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Ракета "Фламинго" попала по заводу в Чебоксарах
Объект "ВНИИР-Прогресс" расположен в Чувашии за более чем тысячу километров от границы с Украиной. Модули, которые изготавливались на этом заводе, в частности использовались в "Искандерах", дронах-камикадзе и помогали этим средствам поражения преодолевать украинские средства РЭБ.
Когда нет этих модулей и серьезной защиты, тогда наши силы противовоздушной обороны, специалисты радиоэлектронной борьбы могут интенсивнее сбивать с курса "Шахеды", "Искандеры", управляемые авиационные бомбы,
– пояснил Ступак.
Таким образом украинские Воздушные силы смогут защитить глубокий тыл и прифронтовые города, в частности Днепр, Харьков, Запорожье, Херсон.
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Атака на завод в Чебоксарах: какие последствия?
После удара ракетой "Фламинго" российского предприятия "ВНИИР-Прогресс" над зданием поднялся дым. Россиянам пришлось на определенный период перекрыть дорогу возле объекта. В соцсетях появились кадры попадания.
После атаки Сил обороны Украины завод получил значительные повреждения и был вынужден был приостановить работу. Руководство предприятия проинформировало своих партнеров о том, что из-за этого не сможет выполнить обязательства согласно договору с АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".