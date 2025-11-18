Об этом в эфире телемарафона сообщила советник директора ГБР по коммуникации Татьяна Сапьян, передает 24 Канал.

Что известно о внутренней проверке в ГБР?

ГБР заинтересовано в максимально прозрачном и объективном выяснении всех обстоятельств, поэтому действительно внутренняя проверка проводится без каких-либо исключений. Но прошу подчеркнуть, что у нас нет конкретных фамилий, должностей или подразделений,

– отметила она.

Сапьян уточнила, что проверяются публичные материалы НАБУ и упоминания о возможных нарушениях.

"Расследование будет выяснять возможное получение неправомерной выгоды, то есть, другими словами, это получение взятки в крупном размере по предварительному согласию группы лиц, и превышение власти или служебных полномочий", – добавила советник.

Также правоохранители проанализируют медийные публикации: действительно ли отдельные работники могли получать деньги, кто именно к этому причастен, было ли давление на должностных лиц, или же проводились обыски "по заказу" фигурантов.

Сапьян отметила, что работа масштабная и потребует времени, но принципиальная позиция ГБР неизменна: никаких поблажек или "внутреннего иммунитета" не будет. Если нарушения закона подтвердятся, решения обещают быть суровыми и публичными.

Также известно, что ГБР обратилось к НАБУ за разрешением на опрос отдельных участников событий, чтобы выяснить контекст упоминаний о Бюро в этих записях.

ГБР открыло дела против двух своих сотрудников