В частности, на записях фигуранты упоминают ГБР, а также говорят об улице, на которой расположен офис Генпрокурора. Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил в эфире 24 Канала, что вряд ли будет содействие в перезагрузке любого правоохранительного органа.
Смотрите также Наблюдательный совет Энергоатома оказался фейковым, – Железняк
"ГБР нуждается в перезагрузке"
По словам нардепа, если за 6 лет каденции Владимира Зеленского не возникло инициативы об обновлении этих учреждений, то вряд ли она появится сейчас.
"Но я и некоторые мои коллеги еще несколько месяцев назад подали законопроект о перезагрузке ГБР. Он похож на процесс, который состоялся с Бюро экономической безопасности. Я считаю, это успешным примером", – отметил Ярослав Железняк.
Справочно! Еще в июне 2024 года Верховная Рада приняла законопроект о перезагрузке БЭБ. Он предусматривал избрание нового председателя, переаттестацию, кадровые комиссии. Только через год, в августе 2025 года, после длительного процесса проверок председателем БЭБ стал Александр Цывинский.
Железняк добавил, что законопроект о перезагрузке ГБР поддержала Европейская комиссия по расширению. Также в Украине находится миссия МВФ и Всемирного банка. С ними также будут обсуждать важность этого решения как обязательное условие для дальнейшей макрофинансовой помощи нашему государству.
Последние новости о скандале в энергетике
- Двое фигурантов масштабной коррупционной схемы – Тимур Миндич и Александр Цукерман – выехали из Украины. Сейчас НАБУ ищет способы, чтобы объявить их в розыск. В ведомстве объяснили, что это требует определенного времени. Интересно, что Миндич покинул страну за 4 часа до начала обысков в его квартире.
- Также меру пресечения выбирают для экс-вице-премьер-министра Алексея Чернышева. Он фигурирует в деле, но свою причастность отрицает. По информации следствия, политик посещал "прачечную", где "отмывали" средства. По версии Чернышова он ходил туда как гость "интеллектуального клуба".
- Впервые скандал прокомментировал глава ГУР Кирилл Буданов. Он поддержал работу НАБУ и САП, которые “разоблачили и остановили этот ужас". Также подчеркнул важность наказания для каждого причастного, ведь они "делали это сознательно".