Зокрема на записах фігуранти згадують ДБР, а також говорять про вулицю, на якій розташований офіс Генпрокурора. Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк зауважив в ефірі 24 Каналу, що навряд чи буде сприяння у перезавантаженні будь-якого правоохоронного органу.
Дивіться також Наглядова рада Енергоатома виявилася фейковою, – Железняк
"ДБР потребує перезавантаження"
За словами нардепа, якщо за 6 років каденції Володимира Зеленського не виникло ініціативи про оновлення цих установ, то навряд чи вона з'явиться зараз.
"Але я та деякі мої колеги ще кілька місяців тому подали законопроєкт про перезавантаження ДБР. Він схожий на процес, який відбувся з Бюро економічної безпеки. Я вважаю, це успішним прикладом", – наголосив Ярослав Железняк.
Довідково! Ще у червні 2024 року Верховна рада ухвалила законопроєкт про перезавантаження БЕБ. Він передбачав обрання нового голови, переатестацію, кадрові комісії. Лише через рік, у серпні 2025 року, після тривалого процесу перевірок головою БЕБ став Олександр Цивінський.
Железняк додав, що законопроєкт про перезавантаження ДБР підтримала Європейська комісія щодо розширення. Також в Україні перебуває місія МВФ та Світового банку. З ними також обговорюватимуть важливість цього рішення як обов'язкову умову для подальшої макрофінансової допомоги нашій державі.
Останні новини про скандал в енергетиці
- Двоє фігурантів масштабної корупційної схеми – Тимур Міндіч і Олександр Цукерман – виїхали з України. Зараз НАБУ шукає способи, щоб оголосити їх у розшук. У відомстві пояснили, що це потребує певного часу. Цікаво, що Міндіч покинув країну за 4 години до початку обшуків у його квартирі.
- Також запобіжний захід обирають для ексвіцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова. Він фігурує у справі, але свою причетність заперечує. За інформацією слідства, політик відвідував "пральню", де "відмивали" кошти. За версією Чернишова він ходив туди як гість "інтелектуального клубу".
- Вперше скандал прокоментував очільник ГУР Кирило Буданов. Він підтримав роботу НАБУ й САП, які “викрили та зупинили цей жах". Також наголосив на важливості покарання для кожного причетного, адже вони "робили це свідомо".