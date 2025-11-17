Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк розповів 24 Каналу, яку роль відігравала наглядова рада в Енергоатомі. Також Державна аудиторська служба України розпочала аудит Енергоатому – безпосередньо апарату управління, 10 його філій за 2023 – 2025 роки. Його проміжні результати з'являться вже у грудні.

До теми Операція "Мідас", друг президента та Че Гевара: хто є хто в масштабній схемі розкрадання мільйонів в енергетиці

Як діяла наглядова рада Енергоатому?

Железняк вважає, що наглядова рада Енергоатому була складена для того, щоб там далі відбувалася корупція.

Якщо взяти старий, дуже вбитий в усіх сенсах Жигуль і причепити до нього значок Мерседеса, він від цього Мерседесом не стане. Він стане Жигуль з фейковим лейблом. Так само і наглядова рада Енергоатому виявилася фейковою,

– пояснив нардеп.

Якщо імітувати реформи і відповідно імітувати їх так, як робило Міністерство економіки щодо наглядової ради, а цим, за словами Железняка займався тоді заступник офісу президента Ростислав Шурма та Герман Галущенко (ексміністр енергетики – 24 Канал), то отримуються такий результат.

"Водночас це не означає, що наглядові ради не працюють. Тому що на тих самих плівках ми чуємо інший приклад", – пояснив Ярослав Железняк.

До слова. Екскерівник Укренерго, якого підозрюють у шахрайстві, заявив, що не дозволяв тодішньому міністру енергетики Герману Галущенку призначати на посади в компанію лояльних йому людей із корупційним минулим. За словами Кудрицького, кандидатури, яких пропонував Галущенко, "несли величезні ризики, пов’язані з можливими корупційними діями".

Наглядова рада Укренерго була, за словами народного депутата, сформована правильно, тому фігуранти злочинної групи, яких чутно на плівках, обговорюють, як створити за рахунок підконтрольних правоохоронних органів, проблеми всім тим, хто впливає на цю наглядову раду. Їх метою було захопити контроль і над Укренерго.

Корупція в Енергоатомі: що відомо?