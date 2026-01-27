Ворог повторно поцілив в енергетичний об'єкт ДТЕК Одеські електромережі в Одесі. Про це повідомили у компанії.
Дивіться також До 3 відключень на добу: як вимикатимуть світло на Одещині 27 січня
Що зі світлом в Одесі?
Бригади енергетиків вже почали аварійно-відновлювальні роботи.
"Руйнування колосальні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану", – попередили у ДТЕК.
Нагадаємо, що в Одесі, частково Одеському районі і деяких районних центрах Одещини тривають аварійні відключення.
Також у компанії уточнили, що 27 січня о 08:05 сталася аварійна ситуація на обладнанні іншої енергокомпанії. Тимчасово без світла залишилися клієнти Одеського району, зокрема частини Пересипського та Хаджибейського районів Одеси.
Нагадаємо, що унаслідок нічного обстрілу:
- пошкоджено заклади освіти Одеси, зокрема Одеський заклад дошкільної освіти "Ясла-садок" №14 та Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури.
- постраждали 23 людини. 9 госпіталізовано, серед них 2 дитини (дівчатка 2013 та 2008 року народження) та вагітна жінка на 39-му тижні. Одна людина перебуває у важкому стані, ще вісім – у стані середньої тяжкості.
- руйнувань зазнали десятки житлових будинків, церква, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, приватний транспорт. На кількох локаціях спалахнули масштабні пожежі.
- є щонайменше одна жертва. Під час пошуково-рятувальних робіт на місці влучання у Пересипському районі під завалами виявили тіло чоловіка.