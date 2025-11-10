13:24, 10 листопада

Головним видом діяльності злочинної організації було отримання хабарів від партнерів "Енергоатому" – від 10% до 15% від вартості контрактів. Постачальників змушували платити "відкати", щоб уникнути блокування платежів за їхні послуги чи товари або не втратити статус постачальника. Цю схему називали "шлагбаумом".

Керівник угруповання залучив до схеми колишнього заступника голови Фонду держмайна (який пізніше став радником міністра енергетики) та колишнього правоохоронця, який займав посаду директора з безпеки в компанії. Вони використовували свої зв'язки в міністерстві та "Енергоатомі", щоб контролювати призначення на посади, закупівлі й фінансові потоки. У результаті підприємством із доходом понад 200 мільярдів гривень фактично керували не офіційні посадовці, а сторонні люди, які не мали формальних повноважень, але діяли як "смотрящі".