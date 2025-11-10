Утром в СМИ начали распространяться сообщения об обысках у бизнесмена и совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича, экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко и на предприятии "Энергоатом", передает 24 Канал.
Смотрите также "Не хочется подозрение получать": НАБУ обнародовало записи по коррупционному делу в энергетике
Главным видом деятельности преступной организации было получение взяток от партнеров "Энергоатома" – от 10% до 15% от стоимости контрактов. Поставщиков заставляли платить "откаты", чтобы избежать блокировки платежей за их услуги или товары или не потерять статус поставщика. Эту схему называли "шлагбаумом". Руководитель группировки привлек к схеме бывшего заместителя председателя Фонда госимущества (который позже стал советником министра энергетики) и бывшего правоохранителя, который занимал должность директора по безопасности в компании. Они использовали свои связи в министерстве и "Энергоатоме", чтобы контролировать назначения на должности, закупки и финансовые потоки. В результате предприятием с доходом более 200 миллиардов гривен фактически руководили не официальные чиновники, а посторонние люди, которые не имели формальных полномочий, но действовали как "смотрящие". НАБУ показало ряд записей разговоров Рокета и Тенора, где обсуждают "откаты". Рокет – так называемый "смотрящий" за "Энергоатомом", экс-заместителя руководителя Фонда государственного имущества, помощника лишенного гражданства экс-депутата Андрея Деркача, который был советником министра энергетика до обновления состава Кабмина в 2025 году, то есть советником Германа Галущенко. Вероятно, речь идет об Игоре Миронюке Тенор – бывший правоохранитель, занимавший должность исполнительного директора по физической защите и безопасности "Энергоатома". Речь идет о Дмитрии Басове. В НАБУ рассказали, что работа по разоблачению преступной организации продолжалась 15 месяцев. Участники группы выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". СМИ сообщили, что Тимур Миндич выехал из Украины ночью 10 ноября, за несколько часов до того, как у него состоялся обыск. В ГПСУ заявили, что не могут комментировать пересечение границы третьими лицами.
Как действовала преступная схема
НАБУ обнародовало аудиозаписи
Миндич сбежал за границу, –СМИ
Главным видом деятельности преступной организации было получение взяток от партнеров "Энергоатома" – от 10% до 15% от стоимости контрактов. Поставщиков заставляли платить "откаты", чтобы избежать блокировки платежей за их услуги или товары или не потерять статус поставщика. Эту схему называли "шлагбаумом".
Руководитель группировки привлек к схеме бывшего заместителя председателя Фонда госимущества (который позже стал советником министра энергетики) и бывшего правоохранителя, который занимал должность директора по безопасности в компании. Они использовали свои связи в министерстве и "Энергоатоме", чтобы контролировать назначения на должности, закупки и финансовые потоки. В результате предприятием с доходом более 200 миллиардов гривен фактически руководили не официальные чиновники, а посторонние люди, которые не имели формальных полномочий, но действовали как "смотрящие".
НАБУ показало ряд записей разговоров Рокета и Тенора, где обсуждают "откаты".
Рокет – так называемый "смотрящий" за "Энергоатомом", экс-заместителя руководителя Фонда государственного имущества, помощника лишенного гражданства экс-депутата Андрея Деркача, который был советником министра энергетика до обновления состава Кабмина в 2025 году, то есть советником Германа Галущенко.
Вероятно, речь идет об Игоре Миронюке
Тенор – бывший правоохранитель, занимавший должность исполнительного директора по физической защите и безопасности "Энергоатома". Речь идет о Дмитрии Басове.
В НАБУ рассказали, что работа по разоблачению преступной организации продолжалась 15 месяцев. Участники группы выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".
СМИ сообщили, что Тимур Миндич выехал из Украины ночью 10 ноября, за несколько часов до того, как у него состоялся обыск.
В ГПСУ заявили, что не могут комментировать пересечение границы третьими лицами.