13:24, 10 ноября

Главным видом деятельности преступной организации было получение взяток от партнеров "Энергоатома" – от 10% до 15% от стоимости контрактов. Поставщиков заставляли платить "откаты", чтобы избежать блокировки платежей за их услуги или товары или не потерять статус поставщика. Эту схему называли "шлагбаумом".

Руководитель группировки привлек к схеме бывшего заместителя председателя Фонда госимущества (который позже стал советником министра энергетики) и бывшего правоохранителя, который занимал должность директора по безопасности в компании. Они использовали свои связи в министерстве и "Энергоатоме", чтобы контролировать назначения на должности, закупки и финансовые потоки. В результате предприятием с доходом более 200 миллиардов гривен фактически руководили не официальные чиновники, а посторонние люди, которые не имели формальных полномочий, но действовали как "смотрящие".