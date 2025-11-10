Коррупцию разоблачили в сфере энергетики и обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео НАБУ.
Какие аудиозаписи получили следователи НАБУ?
Над операцией "Мидас" работали 15 месяцев, проведено более 70 обысков. НАБУ и САП получили 1000 часов аудиозаписей. В результате разоблачена высокоуровневая преступная организация в сфере энергетики и обороны.
НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей, детали обещают предоставить позже.
НАБУ отчитывается об операции "Мидас": смотрите видео
"Тенор: Они планируют продолжать строить ебучие захисні, цифры сумасшедшие. Рокет: Скажи поставщикам, что все и так все понимают, что вот- вот что-то будет происходить. Потому что у нас идут нарастающие (речь идет о повышении сумм откатов из-за возможной смены руководства в Минэнерго и Энергоатоме)", – говорят между собой фигуранты схемы.
Что известно о масштабной операции НАБУ и САП?
НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики, речь идет о целой высокоуровневой преступной организации.
С обысками пришли к экс-министру энергетики Герману Галущенко.
Утверждается, что участники группировки построили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".
10 ноября, как пишет "Украинская правда", с обысками пришли также и к совладельцу "Квартала 95" Тимуру Миндичу. По данным издания, он сбежал из страны за несколько часов до обысков.