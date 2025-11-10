Корупцію викрили у сфері енергетики й оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео НАБУ.
Які аудіозаписи отримали слідчі НАБУ?
Над операцією "Мідас" працювали 15 місяців, проведено понад 70 обшуків. НАБУ та САП отримали 1000 годин аудіозаписів. В результаті викрито високорівневу злочинну організацію у сфері енергетики й оборони.
НАБУ оприлюднило фрагменти аудіозаписів, деталі обіцяють надати згодом.
НАБУ звітує про операцію "Мідас": дивіться відео
"Тенор – Вони планують продовжувати будувати еб**і захисні, цифри божевільні.
Рокет – Скажи постачальникам, що всі й так все розуміють, що ось-ось щось відбуватиметься. Тому що у нас йдуть наростаючі (йдеться про підвищення сум відкатів через можливу зміну керівництва у Міненерго та Енергоатомі)", – говорять між собою фігуранти схеми.
Що відомо про масштабну операцію НАБУ та САП?
НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, йдеться про цілу високорівневу злочинну організацію.
З обшуками прийшли до ексміністра енергетики Германа Галущенка.
Стверджується, що учасники угруповання побудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".
10 листопада, як пише "Українська правда", з обшуками прийшли також і до співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча. За даними видання, він втік з країни за кілька годин до обшуків.