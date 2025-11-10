Корупцію викрили у сфері енергетики й оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео НАБУ.

Які аудіозаписи отримали слідчі НАБУ?

Над операцією "Мідас" працювали 15 місяців, проведено понад 70 обшуків. НАБУ та САП отримали 1000 годин аудіозаписів. В результаті викрито високорівневу злочинну організацію у сфері енергетики й оборони.

НАБУ оприлюднило фрагменти аудіозаписів, деталі обіцяють надати згодом.

НАБУ звітує про операцію "Мідас": дивіться відео

"Тенор – Вони планують продовжувати будувати еб**і захисні, цифри божевільні.

Рокет – Скажи постачальникам, що всі й так все розуміють, що ось-ось щось відбуватиметься. Тому що у нас йдуть наростаючі (йдеться про підвищення сум відкатів через можливу зміну керівництва у Міненерго та Енергоатомі)", – говорять між собою фігуранти схеми.

Що відомо про масштабну операцію НАБУ та САП?