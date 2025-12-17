Про це повідомили 24 Каналу в Офісі генпрокурора. В органі дотримуються таємниці досудового розслідування.

Як в Офісі генерального прокурора коментують звинувачення Шабуніна?

У разі встановлення фактів, що свідчитимуть про неправомірне використання матеріалів досудового розслідування, таким діям буде надано належну правову оцінку відповідно до вимог закону.



При цьому, якщо поширення цих фотознімків не має відношення до матеріалів кримінального провадження і є наслідком порушення недоторканості приватного життя, то розслідування таких фактів можливе лише на підставі заяви потерпілого. Станом на тепер будь-які звернення чи заяви з цього приводу до Офісу Генерального прокурора не надходили.



Водночас публічні спроби безпідставно пов’язати органи прокуратури з несанкціонованим поширенням інформації з матеріалів кримінального провадження не ґрунтуються на фактах та мають ознаки умисної дискредитації інституції.



Прокуратура не бере участі в інформаційних кампаніях і не коментує припущення», - повідомили в Офісі генпрокурора.