Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Шабуніна.

Що написав Шабунін про свої нібито злиті інтимні фотографії?

Він наполягає на тому, що працівники Державного бюро розслідувань і Офісу генерального прокурора скористалися його мобільним телефоном, щоб поширити в телеграм-канали інтимні фото чоловіка. Телефон раніше вилучили під час обшуку 11 липня.

ДБР і ОГП злили в ТГ-канали мої інтимні фото з телефону, вилученого під час обшуку. Так Сухачов, Кравченко і ко (тобто директор ДБР Олексій Сухачов і генпрокурор Руслан Кравченко – 24 Канал) відповіли на публікацію нами сайту з переліком силовиків, які знищували НАБУ/САП. Я не здивований цими діями ані Сухачова, ані Кравченка – тварини вони і є тварини. Але оскільки на посадах їх продовжує тримати Зеленський, значить він не лише відповідає, а й підтримує такі їхні дії,

– написав Віталій Шабунін.

Також Шабунін звинуватив владу й Зеленського особисто Зокрема, підкреслив, що публікувати інтимних фото з вилученого при обшуку телефону – "це нове дно, яке Зеленський пробив разом зі своїми силовиками".

Зверніть увагу! Представники ДБР і ОГП наразі ніяк не коментували опубліковану Шабуніним інформацію. 24 Канал намагається взяти коментар у речників цих відомств. Щойно ми отримаємо відповідь – доповнимо цю новину офіційною позицією ДБР і ОГП.

Що за сайт створив Шабунін?

Мова про сайт "Чиїми руками нищать НАБУ і САП?" Його творці вважають, що влада не зупинить спроби помститися НАБУ і САП. А тому виклали прізвища тих, хто хотів зашкодити "операції Мідас" та іншим розслідуванням.

Ключовими фігурами у знищенні НАБУ і САП названо саме Руслана Кравченка й Олексія Сухачова, а також заступника голови СБУ Олександра Поклада, першу заступницю генпрокурора Марію Вдовиченко та інших.