Про це 24 Каналу розповів журналіст NGL.media Максим Піхо, зауваживши, що упродовж останнього часу все частіше затримують різних людей, які торгують такими автомобілями. Так і виникла ідея розслідування.

Скільки гуманітарних авто продали?

Міністерство соціальної політики надало NGL.media список VIN-кодів, дату ввезення та інші деталі щодо автомобілів, які ввезли як гуманітарну допомогу. Дані охоплюють період з 1 грудня 2023 року по 8 травня 2025 року. Загалом за той час завезли майже 100 тисяч таких автомобілів.

Згодом там перевірили один з популярних в Україні автомобільних маркетплейсів. Там виявили, що понад 4500 автомобілів було продано. Насправді їх може бути більше.

В чому сенс продажу гуманітарних машин? На них не сплачується ввізне, акцизне мита, ПДВ. Вони значно дешевші від будь-якої іншої машини, яку б завезли з метою продажу,

– сказав журналіст.

Більшість фондів, які ввозили автівки, не мають жодних соцмереж та власних сайтів. Дуже схоже на те, що вони були створені саме під таку комерційну діяльність.

