Європа здригається від гучних корупційних скандалів і викриттів топпосадовців. Мова не про українську операцію "Мідас", а про впливових чиновників ЄС.

Виявляється, до них також є великі питання, а спеціальні служби не відпочивають. 24 Канал розповідає про останні новини з антикорупційного фронту у Старому світі та нову зіркову фігурантку розслідування – колишню (у 2015 – 2019 роках) головну дипломатку ЄС Федеріку Могеріні.

У цьому нам допоміг розібратися юрист-міжнародник і дипломат у ранзі надзвичайного та повноважного посланника першого класу, генеральний консул України в Стамбулі (2006 – 2010) і директор договірно-правового департаменту МЗС України (2010 – 2014) Володимир Пузирко.

Що відомо про гучні затримання італійців у Бельгії?

2 грудня 2025 року колишню Верховну представницю ЄС із зовнішньої політики (це офіційна назва головного дипломата ЄС) італійку Федеріку Могеріні було затримано Бельгійською федеральною судовою поліцією.

Топчиновниця Італії та ЄС після відставки стала ректоркою Коледжу Європи, престижного навчального закладу, що готує майбутніх дипломатів і чиновників. І саме ця діяльність викликала питання в силовиків.

Разом із Могеріні був затриманий колишній генсек Європейської служби зовнішніх справ та нинішній запрошений професор Коледжу Європи та очільник Генерального директорату з питань Близького Сходу та Північної Африки Стефано Санніно, а також підлеглий Могеріні у згаданому навчальному закладі Чезаре Зегретті.

Усіх трьох Європейська прокуратура підозрює в фінансовому шахрайстві, пов'язаному з навчанням молодих дипломатів, що фінансується ЄС. Також їх звинувачують у корупції у сфері закупівель, конфлікті інтересів та порушенні професійної таємниці.

Як пише італійське видання AGI, після допиту Могеріні та її побратимів у ніч проти 3 грудня було звільнено, а на світанку федеральна поліція провела обшуки в кількох будівлях Коледжу Європи в Брюгге, у штаб-квартирі Європейської служби зовнішніх справ у Брюсселі та в будинках підозрюваних.

4 грудня 2025 року Федерика Могеріні оголосила, що залишить посаду ректорки Коледжу Європи.

У якій схемі звинувачують Могеріні та інших?

Деталі історії повідомляє видання Euractiv. Розслідування стосується проєкту Дипломатичної академії ЄС та 9-місячної навчальної програми для молодих дипломатів у державах-членах, яку Європейська служба зовнішніх дій надала Коледжу Європи в Бельгії на період 2021 – 2022 років після конкурсного тендеру.

Слідство розбирається, чи був Коледж Європи та/або його представники заздалегідь поінформовані про критерії відбору тендерної процедури та чи мали вони достатні підстави вважати, що їм буде доручено реалізацію проєкту до офіційної публікації тендерного оголошення Європейською службою зовнішніх дій.

Приводом для розслідування стало завчасне, ніби під тендер, придбання навчальним закладом будівлі в Брюгге за 3,2 мільйона євро, яку згодом (після перемоги в тендері) було використано як навчальний корпус для дипломатів. Незадовго до того, як Європейська служба зовнішніх справ опублікувала тендерне оголошення, а згодом виділило закладу Могеріні фінансування під проєкт у розмірі 654 000 євро.

Зверніть увагу! У 2020 році призначення Могеріні ректоркою дуже важливого та престижного навчального закладу викликало підозру в створенні "синекури" (добре оплачувана посада без значних обов'язків) для відставної топчиновниці та спровокувало великий скандал. Детально про нього писало видання Politico.



Проти призначення Могеріні виступили деякі співробітники Коледжу, які вказували на відсутність відповідного досвіду в італійки та наголошували на відсутності конкуренції при призначенні. Також лунали звинувачення на адресу адміністративної ради Коледжу, яку очолював колишній президент Європейської ради Герман ван Ромпей, а також навіть очільниці ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Якщо вам здалося, що це якась дуже "українська історія", то не переймайтеся занадто, бо чимало схожих прикладів є також у США та інших країнах.

Італійське кумівство – реальність чи вигадка ЗМІ?

Справу щодо своїх земляків вже прокоментував віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні після прибуття на зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Той самий, чиї слова щодо підтримки України Італією за програмою PURL були невірно витлумачені, що спричинило істерику в мережі. У цьому питанні він був більш однозначний і, де-факто, став на бік Могеріні та компанії.

Коли когось звільняють, бо немає підстав тримати його під вартою, це завжди позитивний факт. Я говорив про це з самого початку, я прихильник гарантій. Потрібно зрозуміти, що зможе довести обвинувачення проти Могеріні та Санніно. Повторюю, людина є невинною, доки її остаточно не засуджено. Я так вважаю щодо всіх, і щодо Могеріні та Санніно теж,

– Антоніо Таяні про справу Могеріні.

Заява пана Таяні – красива та гарна, бо презумпцію невинуватості необхідно поважати, але вона також залишає чимало питань і дає простір для спекуляцій. Зокрема, щодо існування так званого "італійського земляцтва в серці ЄС, яке робить свої темні справи в Брюсселі та діє за давнім, ще з античних часів принципом рука руку миє".

На жаль, підстави так вважати є, адже італійські посадовці та політики останнім часом дійсно регулярно потрапляють у гучні корупційні скандали.

Це констатує у розмові з 24 Каналом й Володимир Пузирко:

Володимир Пузирко юрист-міжнародник і дипломат у ранзі надзвичайного та повноважного посланника першого класу, генеральний консул України в Стамбулі (2006 – 2010) і директор договірно-правового департаменту МЗС України (2010 – 2014) Дійсно, це не вперше, коли італійські представники у ЄС стають фігурантами корупційних справ. Згадайте, наприклад, будівництво моста в Італії (через Мессінську протоку, що має з’єднати Сицилію з континентальною Італією, нині кошторис проєкту значно перевищує попередній, узгоджений контрактом 2005 року, – 24 Канал), яке частково фінансує ЄС, і де кошторис будівництва зріс утричі. Тому я таким новинам не дивуюсь. Подивимось, яким буде рішення суду, бо можуть справу спустити на гальма, сказати, що нічого не було. А поки маємо розслідування, презумпцію невинуватості та дії слідчих органів.

Володимир Пузирко підтверджує існування так званого "італійського земляцтва" в Брюсселі. У серці ЄС як формальних, так і неформальних регіональних структур чи навіть "клубів", що об'єднують вихідців із різних країн багато, але саме італійці останнім часом стали все частіше потрапляти в поле зору поліції та прокуратури.

Володимир Пузирко юрист-міжнародник і дипломат у ранзі надзвичайного та повноважного посланника першого класу, генеральний консул України в Стамбулі (2006 – 2010) і директор договірно-правового департаменту МЗС України (2010 – 2014) "Італійське земляцтво" дійсно є. У Раді Європи, ЄС, я (у своїй практиці, – 24 Канал) стикався з лобістськими організаціями, які зареєстровані в Брюсселі та займаються отриманням грантів ЄС. Значна частина (близько 32% від загального бюджету, у 1980-ті частка доходила до 70%) грантів ЄС йде на сільське господарство.



Над цим працюють близька 100 фірм, які мають мільйони євро (операційних бюджетів, – 24 Канал). Це цілком законна діяльність. У тендерах беруть участь багато фірм, але "чомусь" виграють одні й ті ж (мовиться про шахрайство з фондами ЄС NextGenerationEU, де виявились замішані лобістські компанії з Румунії та Італії, – 24 Канал).

При цьому дипломат закликає не вішати ярлики на італійців, бо проблема ширша й не може бути приватизована окремою нацією.

Але не лише Італія, бо якщо взяти турецьке суспільство, бачимо схожу картину. Я коли був генконсулом України в Стамбулі, то вивчив слово rüşvet (хабар, – 24 Канал). Турки самі кажуть, що в них економіка "рушветна", тобто хабарницька. Тобто там також є "відкати" та інше. Але і в США також відомі такі практики,

– наголошує він.

Системна корупція в ЄС: які ще гучні випадки були у Європі?

Довгий час складалося враження, що питання системної корупції в ЄС – другорядне. Вважалося, що її перемогли та залишили десь у минулому, можливо, в часах знаменитого героя італійського серіалу "Спрут" – капітана Коррадо Катані. Але події останніх років доводять, що це не так.

Бо корупційні скандали вибухають постійно й фігурантами стають вже не мафіозі (хоча й вони також, дякувати маємо Угорщині та Словаччині), а тихі та на вигляд сірі чиновники.

Згадаємо лише найгучніші корупційні скандали останніх років:

грудень 2022 року – Qatargate або справа віцепрезидентки ЄС Єви Кайлі та хабарів від Катару за право провести футбольний чемпіонат світу. Тоді крім представниці Греції були висунуті звинувачення низці італійських бюрократів (колишній депутат Європарламенту від Італії П'єр Антоніо Панцері, голова італійського НКО "Немає миру без справедливості" Нікколо Фіга-Таламанка, генсек Міжнародної конфедерації профспілок (зі штаб-квартирою в Брюсселі) Лука Вісентіні);

фінансові махінації лідерки французьких ультраправих Марін Ле Пен з коштами ЄС;

з коштами ЄС; збагачення верхівки угорської влади на чолі з Віктором Орбаном на вуглеводневих контрактах з Росією та показне багатство топчиновників у бідній Угорщині (мова про записаний як сільгоспугіддя батька палац Орбана та його персональний табун зебр);

на вуглеводневих контрактах з Росією та показне багатство топчиновників у бідній Угорщині (мова про записаний як сільгоспугіддя батька палац Орбана та його персональний табун зебр); недоведена, але добре відома схема підкупу росіянами німецьких урядовців заради запуску "Північних потоків";

викриті схеми незаконного фінансування європейських політиків режимом лівійського диктатора Каддафі (по цій справі нині відбуває 5-річне покарання колишній президент Франції Ніколя Саркозі ) ;

; Operação Influencer у Португалії, коли у 2023 – 2024 роках було викрито низку чиновників, які провертали корупційні схеми на проєктах з видобутку літію та виробництва "зеленого" водню, використовуючи незаконний лобізм урядовців. Хоча звинувачення на адресу топів не були підтверджені, розслідування спричинило відставку уряду Антоніу Кошти (нинішнього голови Європейської ради);

(нинішнього голови Європейської ради); Шахрайство з фондами NextGenerationEU. Європейська прокуратура нині розслідує сотні випадків шахрайства, пов'язаних із коштами Фонду відновлення та стійкості (RRF) у різних країнах, зокрема в Італії та Румунії;

Справа Dobytkár у Словаччині, коли словацькі чиновники були викриті на хабарях від фермерів за неправомірний доступ до субсидій ЄС;

рекультивація коштом Словаччини та ЄС забрудненої території заводу Istrochem у Братиславі, який належить олігарху і новому прем'єру Чехії Андрею Бабішу.

А ще є скандали з повоєнною відбудовою у Косово, якими опікуються приватні компанії з США, за якими стоять колишні чиновники з адміністрації президента Клінтона і навіть цілий генерал армії США – знаменитий Веслі Кларк.



А ще – розслідування щодо непрозорих закупівель засобів індивідуального захисту під час пандемії COVID-19 у Великій Британії, а над усім цим, немов слон у кімнаті, нависають махінації Китаю в Греції, Італії, на Балканах та інших частинах Європи, які ніхто особливо не поспішає розслідувати.

Все це вказує на те, що корупція в Європі (і не лише в ній) існує, ба більше – охоплює різні сфери життя, а значить – продовжує завдавати великої шкоди. Але це також не означає, що з цим в Європі готові миритися.

Як правильно розуміти скандальні заяви угорських урядовців?

Затримання Могеріні та її побратимів – шок, але сам факт розслідування – це безумовний позитив, який говорить нам, що система бореться з вірусом корупції та має надію на успіх. Тим самим шляхом йде й Україна, яка відчайдушно намагається стати частиною ЄС.

Тому навіть добре, що угорський міністр Петер Сійярто, коментуючи скандал у Брюсселі, проводить паралелі з Україною.

Тут (у Брюсселі, – 24 Канал) також відбувається величезна корупція… Величезний корупційний скандал у Києві, величезний корупційний скандал у Брюсселі, і, очевидно, в Брюсселі не дуже хочуть надто фокусуватися на українській корупційній мережі,

– заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 3 грудня у Брюсселі.

От тільки не йому критикувати ЄС, адже в його країни та уряду, частиною якого він є, дуже великі проблеми з корупцією. І саме вони можуть стати причиною електоральних змін в Угорщині вже на початку 2026 року. І ніхто не здивується, якщо після них деякі урядовці опиняться на лаві підсудних в очікуванні на належну юридичну оцінку їхніх дій і вчинків.

Володимир Пузирко, говорячи про скандальні заяви угорських урядовців, нагадує про особливості ментальності нації:

Володимир Пузирко юрист-міжнародник і дипломат у ранзі надзвичайного та повноважного посланника першого класу, генеральний консул України в Стамбулі (2006 – 2010) і директор договірно-правового департаменту МЗС України (2010 – 2014) Ми маємо пам'ятати, що угорці прийшли до Європи у Х столітті звідкись з-за Уралу… Вони мають інший менталітет і ставляться до Росії як до території, звідки вони прийшли. Це дуже непроста нація. Але нам необхідно відстоювати власні інтереси. Коли я працював у Посольстві України в Румунії в 90-их, вивчав детально відносини румунсько-угорські. Там теж непрості стосунки. Тому ці заяви (Петера Сійярто, – 24 Канал) для мене не дивні, бо те саме, що чують зараз українці, чули румуни в 1995 році. Але вони це подолали – нині румуни з угорцями мають дружні відносини, обидві країни – члени НАТО.



Україна нині проходить схожий шлях. Ми хотіли б, щоб офіційна Угорщина змінила до нас ставлення, але ми маємо захищати свої інтереси, не воювати, але дипломатично поправляти. Нам потрібна допомога під час війни, нам потрібні добрі економічні відносини для зростання нашого бюджету, а питаннями історичної пам’яті нехай займаються історики, а не державні службовці.

Курс України на ЄС не має альтернативи

Також справа Могеріні навряд чи може бути аргументом для прихильників народного депутата Гончаренка, який в дні міндічгейта став раптовим обличчям української опозиції до ЄС та почав лякати суспільство втратою суб'єктності у процесі вирощування слив та доїння корів.

На переконання Володимира Пузирка, гучні антикорупційні викриття у Брюсселі та Брюгге не мають відлякувати українців, а її владу зупиняти курс на євроінтеграцію:

Володимир Пузирко юрист-міжнародник і дипломат у ранзі надзвичайного та повноважного посланника першого класу, генеральний консул України в Стамбулі (2006 – 2010) і директор договірно-правового департаменту МЗС України (2010 – 2014) Звичайно, Україна має продовжувати свій шлях до ЄС. Коли ми станемо членами ЄС, отримаємо величезну програму допомоги економіці. Звичайно, що "наша корупція", яка нині на шпальтах всіх газет, справа Міндіча – в Європі це бачать. Навіть знову піднялися голоси, що "ми – дуже корумпована держава", але суть у тому, що це було завжди.



Боротьба з корупцією – вимога для членства в ЄС. Злочини не можуть зникнути. Я говорю це як юрист. Ми боремося з корупцією, у нас для цього є спеціальні органи, дієві чи ні – час покаже, але наш шлях до ЄС не пов'язаний з тим, що там також є випадки корупції. Насправді ЄС (попри свої проблеми з корупцією, – 24 Канал) нам дуже допомагає, на відсіч російської агресії йде дуже велика допомога. Де-факто, ми вже члени ЄС, але, на жаль, де-юре, ще не присутні у керівних органах.

Також не слід забувати, що та ж Угорщина в особі Орбана, Сійярто та інших найгучніших критиків ЄС не поспішає залишати лави Євросоюзу, а ще міцніше за неї тримається. Що це як не реальне визнання справжнього значення ЄС?

Тому Україна має докласти всіх зусиль, щоб стати повновладним членом Європейського Союзу, і, звісно, не слухати провокаторів чи то з угорськими, чи то російськими, чи то навіть українськими паспортами.

Щоправда, на думку дипломата Володимира Пузирка, фіналізувати цей шлях буде непросто, не лише через політичні спойлери, але й через сільськогосподарських лобістів у країнах ЄС, оскільки Україна з її потенціалом і відкритим ринком несе для всіх них дуже велику загрозу.