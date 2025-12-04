Її підозрюють у шахрайстві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Еuractiv.

Як вона це пояснила?

Федеріка Могеріні написала заяву про відставку на тлі справи щодо неї про шахрайство з коштами Європейського Союзу.

Відповідно до найвищої суворості та справедливості, з якими я завжди виконувала свої обов’язки, сьогодні я вирішила подати у відставку з посади ректора,

– написала вона у своїй заяві після засідання Виконавчого комітету Коледжу.

За її словами, вона впевнена в тому, що правильність дій коледжу буде підтверджена, а також наголосила, що "повністю співпрацюватиме з владою".

Що цьому передувало?