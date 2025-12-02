Зокрема, під вартою опинилася колишня очільниця європейської дипломатії, а нині ректорка престижного Коледжу Європи Федеріка Могеріні. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Le Soir.

У чому підозрюють Могеріні?

За даними джерела бельгійського видання, колишня віцепрезидентка Європейської комісії наразі перебуває під вартою. Також цю інформацію підтверджує L'Echo.

Серед інших затриманих – неназваний менеджер Коледжу Європи та колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх справ, італійський дипломат Стефано Санніно.

Розслідування стосується підозр у фаворитизмі та недобросовісній конкуренції щодо 9-місячної навчальної програми для майбутніх дипломатів у Коледжі Європи. За даними Європейської прокуратури, ймовірні правопорушення датують 2021 – 2022 роками, зокрема:

шахрайство під час укладання держконтрактів;

корупцію;

конфлікт інтересів;

розголошення професійної таємниці.

Слідчі намагаються з'ясувати, чи був навчальний заклад або його представники завчасно поінформовані про критерії відбору в межах тендерного процесу, оголошеного дипломатичною службою ЄС для участі в програмі.

Довідка: Створена у 2021 році Європейська прокуратура є незалежним органом, відповідальним за боротьбу з шахрайством щодо коштів ЄС і будь-якими іншими порушеннями, що шкодять його фінансовим інтересам (корупція, відмивання грошей, транскордонне шахрайство з ПДВ).

До слова, перед операцією прокуратура вимагала зняття імунітету з кількох підозрюваних, що й було зроблено.

