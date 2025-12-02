В частности, под стражей оказалась бывшая руководительница европейской дипломатии, а ныне ректор престижного Колледжа Европы Федерика Могерини. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Soir.
В чем подозревают Могерини?
По данным источника бельгийского издания, бывшая вице-президент Европейской комиссии сейчас находится под стражей. Также эту информацию подтверждает L'Echo.
Среди других задержанных – неназванный менеджер Колледжа Европы и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних дел, итальянский дипломат Стефано Саннино.
Расследование касается подозрений в фаворитизме и недобросовестной конкуренции в отношении 9-месячной учебной программы для будущих дипломатов в Колледже Европы. По данным Европейской прокуратуры, вероятные правонарушения датируют 2021 – 2022 годами, в частности:
- мошенничество при заключении госконтрактов;
- коррупцию;
- конфликт интересов;
- разглашение профессиональной тайны.
Следователи пытаются выяснить, было ли учебное заведение или его представители заблаговременно проинформированы о критериях отбора в рамках тендерного процесса, объявленного дипломатической службой ЕС для участия в программе.
Справка: Созданная в 2021 году Европейская прокуратура является независимым органом, ответственным за борьбу с мошенничеством в отношении средств ЕС и любыми другими нарушениями, вредящими его финансовым интересам (коррупция, отмывание денег, трансграничное мошенничество с НДС).
К слову, перед операцией прокуратура требовала снятия иммунитета с нескольких подозреваемых, что и было сделано.
