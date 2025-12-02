Почему страны отказывают Бельгии?

Страны обвиняют Брюссель в чрезмерных требованиях на случай, если Москва подаст в суд из-за использования ее 140 миллиардов евро, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Премьер-министр Бельгии премьер Барт де Вевер выдвигает жесткие условия ЕС для использования замороженных российских активов, опасаясь ответа Москвы:

Хочет финансовых гарантий, превышающих 140 миллиардов евро;

Настаивает, чтобы средства могли быть выплачены за несколько дней в случае необходимости;

Стремится, чтобы гарантии действовали дольше, чем санкции ЕС против России.

Европейские правительства готовы дать гарантии на определенную сумму кредита, но не соглашается на полный карт-бланш.

По словам информированных источников, вопрос о масштабах национальных гарантий Бельгии превратился в один из самых сложных моментов в переговорах.

Если эти гарантии бесконечные и без ограничений, то во что мы тогда ввязываемся?

– заметил один из дипломатов.

Другой добавил, что для многих европейских стран политически очень сложно предоставить такие гарантии.

Важно! Четыре дипломата рассказали изданию, что страны ЕС не могут принять требования Бельгии, поскольку в таком случае их финансы будут зависеть от судебных решений. Поэтому они будут рисковать многомиллиардными выплатами даже после окончания войны в Украине.

Как в ЕС работают над "репарационным кредитом"?

Несмотря на сопротивление Бельгии, Еврокомиссия уже почти завершила подготовку юридической базы для "репарационного кредита" Украине на основе заблокированных средств России. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на днях, что готова представить предложение в ближайшее время, пишет Bloomberg.

Мы продвигаемся в работе, чтобы обеспечить финансовые потребности Украины. Имеем хороший прогресс и планируем представить юридические предложения на этой неделе,

– отметила фон дер Ляйен в понедельник.

Между тем главный дипломат ЕС Кая Каллас выразила понимание относительно оговорок Бельгии и стремлений защитить свои финансы, однако не считает, что это должно стать помехой для согласования "репарационного займа".

Я не умаляю опасений Бельгии, но мы можем их учесть, разделить и работать над жизнеспособным вариантом,

– подчеркнула Каллас.

Важно! Лидеры ЕС будут решать вопрос об использовании замороженных активов России на встрече в середине декабря. Однако аналитики отмечают, что нежелание правительств идти на неограниченные уступки Бельгии может сорвать переговоры.

Какую альтернативу кредиту рассматривает ЕС?