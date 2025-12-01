Какой мощный инструмент имеет Европа?

Сегодня европейцам приходится платить высокую цену за десятилетия недостаточного финансирования обороны и слишком большую зависимость от зонтика безопасности США, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Европейские столицы помогли Украине убрать из американского мирного предложения некоторые из наиболее откровенно пророссийских пунктов. Но инстинкты Трампа всегда тяготеют к поиску договоренностей с Россией,

– отмечает издание.

Впрочем, у ЕС есть один стратегический инструмент – замороженные российские активы, большинство из которых находится на территории стран блока. Но из-за долгих колебаний относительно этих миллиардов Европа рискует потерять его вообще.

Новый "мирный план" Трампа предусматривает, что большинство активов должны направить в американо-украинский инвестиционный фонд и совместный фонд с Россией.

В итоге Европа из-за собственных юридических споров и осторожности может потерять эти средства, ведь по плану доходы от них должны получать США.

Издание добавляет, что ЕС сейчас фактически стал заложником Бельгии, где находятся в основном замороженные активы Кремля и которая не соглашается на их использование из-за опасений судебных исков.

Желание ЕС придерживаться международного права – вполне логично. Но когда не только Россия, но и администрация Трампа открыто пренебрегают международными нормами, Европа должна рассматривать чрезвычайные шаги для поддержки Украины и собственной безопасности. Она должна двигаться вперед с планом выделить Украине 140 млрд евро как аванс будущих репараций, привязан к замороженным российским активам,

– говорится в материале.

По мнению издания, "репарационный кредит" не будет изъятием замороженных активов, поскольку суверенные права России на них формально сохранятся. Зато Украина получит многолетнее финансирование, которое может обеспечить настоящую военную и бюджетную поддержку Киеву.

Время действовать настало. На кону – не только будущее Украины, но и безопасность всей Европы,

– отмечает FT.

Важно! Как пишет издание, способ обойти возражения Бельгии относительно российских средств существует. Например, лидеры ЕС могут гарантировать Бельгии компенсацию рисков, связанных с этими активами, или вообще забрать их и передать все активы, обязательства и доходы в отдельную юридическую структуру вне Бельгии.

Какие аргументы приводит Бельгия?

Бельгия выступает против быстрого утверждения "репарационного кредита" Украине на основе замороженных российских активов. Правительство страны считает, что это может поставить под угрозу ее мирное соглашение с Россией, пишет Reuters.

Поспешное продвижение схемы так называемого репарационного кредита может иметь побочный эффект: мы, как ЕС, фактически заблокируем возможность достичь будущего мирного соглашения,

– заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Кроме того, он опасается финансовых последствий для страны из-за использования российских активов

Стоит знать! Большинство замороженных активов Москвы находится в брюссельском депозитарии Euroclear. Если Россия каким-то образом вернет себе эти средства, в частности, через суд, ответственным будет Euroclear, а фактически и правительство Бельгии.

Как ЕС давит на Бельгию?