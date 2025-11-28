Что известно о ситуации с активами России и ЕС?

Европа обвиняет правительство Барта де Вевера в том, что то не раскрывает полную информацию о том, что делается с налоговыми поступлениями от активов, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Еврокомиссия стремится, чтобы 27 стран ЕС согласились направить российские резервы на заем для Киева на решающем саммите Европейского совета 18 декабря. Но премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сопротивляется – и еще больше усилил свою позицию в четверг вечером – утверждая, что Бельгия будет нести ответственность, если Москва вернет себе эти миллиарды.

В то же время пятеро дипломатов из разных европейских стран выразили недовольство тем, что Бельгия, имеет "второстепенный интерес" в том, чтобы удерживать российские деньги – благодаря налогам, которые они приносят.

Они отметили, что Бельгия нарушает международное обязательство, взятое в прошлом году, – отчитываться об использовании налогов с замороженных резервов. По словам дипломатов, эти средства до сих пор включаются в бельгийский государственный бюджет, что делает невозможным установление, полностью ли Бельгия выполняет свои обязательства перед Киевом.

Обратите внимание! Бельгия решительно отрицает любые нарушения.

Если Бельгия в дальнейшем будет блокировать передачу средств Украине, другие страны ЕС чаще будут поднимать этот вопрос на заседаниях, спрашивая, не получает ли Бельгия сверхприбыли от этих налоговых поступлений или не задерживает ли перевод средств Украине.

Они также ставят под сомнение то, использует ли Бельгия собственные налоговые доходы для поддержки Украины – как это делают другие европейские государства – или полагается исключительно на налог с российских резервов.

Эти средства сложно отследить, но дипломаты ссылаются на данные, например, Института Киля, который оценивает общий вклад Бельгии в помощь Украине в 3,44 миллиарда евро с начала войны до 31 августа 2025 года,

– объяснили в материале.

Для сравнения: только в 2024 году налог на российские активы составил 1,7 миллиарда евро.

Заметьте! Правительство Бельгии отвергло критику дипломатов, заявив, что все налоговые поступления из российских резервов, которые хранятся в банке Euroclear в Брюсселе, "зарезервированы" для Украины. Однако он прямо не ответил, все ли эти средства уже были переведены.

Бельгийское правительство также настаивает, что выплаты Украине осуществляются и за счет других федеральных ресурсов, а не только налога на замороженные активы.

Отмечается, что кроме полного использования корпоративного налога на сверхприбыли, который полностью направляется на военную поддержку Украины, федеральное правительство Бельгии с 2022 года предоставило дополнительно почти 1 миллиард евро военной и другой поддержки.

Поскольку российские активы содержатся брюссельским депозитарием Euroclear, бельгийское правительство взимает корпоративный налог с прибыли в размере 25%. Прибыли получены от процентов на эти активы.

Часть раздражения бельгийских союзников в ЕС заключается в том, что вопрос прозрачности должен был быть решен еще в прошлом году,

– уточнили в Politico.

В 2024 году несколько западных стран обвинили бельгийское правительство в использовании части налоговых поступлений от активов на покрытие обычных бюджетных нужд. В ответ на эту критику предыдущее правительство Бельгии пообещало переводить эти средства в специальный финансовый инструмент ЕС и G7 для Украины.

Важно! Но этого так и не произошло. На вопрос, почему Бельгия не пользуется этим инструментом ради прозрачности, правительство ответа не предоставило.

Напомним, что Бельгия волнуется, что использование активов России будет иметь негативные юридические и даже политические последствия для нее. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Однако на ситуацию по активам влияют еще и политические обстоятельства Бельгии. Дело в том, что правящая коалиция страны сталкивается с бюджетным кризисом. Так осуществляется давление на Барта де Вевера, который пытается продемонстрировать, что защищает интересы страны.

Что еще следует знать о замороженных активах?