Что в Euroclear говорят о российских активах?
Финучреждение предупредило ЕС, что европейские страны могут столкнуться с повышением расходов на обслуживание долга, если и в дальнейшем будут продвигать идею "репарационного кредита", передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Генеральный директор Euroclear Валери Урбен в письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Совета ЕС Антониу Кошти Euroclear заявила, что кредит Украине на основе активов Кремля может повредить привлекательности европейских финансовых рынков и вообще инвестиционному климату в Европе.
Более того, в депозитарии считают, что "репарационный кредит! может рассматриваться как "конфискация" за пределами Евросоюза. А это, свою очередь, способно напугать инвесторов в европейские государственные облигации.
Инициатива вредит инвестициям на континенте, поскольку инвесторы, особенно государственные фонды и центральные банки, воспримут ее как конфискацию резервов центральных банков, что подрывает верховенство права,
– приводит издание аргументы Урбен.
Еврокомиссия утверждает, что ее план "репарационного кредита" не является конфискацией денег Кремля, хотя и признает, что его могут так воспринять.
Зато руководитель Euroclear отмечает, что принуждение депозитария к использованию замороженных российских активов, Москва будет считать именно конфискацией, что может привести к юридическим искам.
Стоит знать! Поэтому Euroclear требует от ЕС обеспечить гарантии для защиты депозитария от рисков возмездия со стороны России.
Что известно о "репарационном кредите" Украине?
Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Евросоюз заморозил около 210 миллиардов евро государственных активов России. Примерно 185 миллиардов евро находятся именно в бельгийском депозитарии Euroclear.
Сейчас Евросоюз дискутирует об условиях кредита в размере 140 млрд евро для Киева за счет этих средств, чтобы обеспечить финансовые потребности Украины на 2026 – 2027 годы.
В среду фон дер Ляйен сообщила Европейскому парламенту, что Еврокомиссия наконец готова передать юридическое предложение по "репарационному кредиту", пишет Bloomberg.
Именно этот кредит остается основным вариантом финансовой поддержки Украины в ближайшие годы. Хотя Брюссель рассматривает возможность совместных европейских заимствований, но страны блока не желают дополнительно нагружать свои бюджеты.
Я не вижу ни одного сценария, где только европейские налогоплательщики будут оплачивать этот счет,
– отметила фон дер Ляйен.
Однако план кредитования остается спорным, Многие технические детали до сих пор не решены, а Бельгия блокирует принятие решения.
Стоит знать! Еврокомиссия и большинство стран ЕС надеются все же согласовать "репарационный кредит" на следующей встрече лидеров в Брюсселе 18 декабря.
Какие альтернативы финансирования Украины?
Если договориться о "репарационный кредит" быстро не получится, в Брюсселе предлагают идею так называемого "транзитного кредита" для Украины. Его планируют профинансировать за счет заимствований ЕС, чтобы обеспечить финансовую поддержку страны в первые месяцы 2026 года.
По оценкам экспертов, такой шаг даст дополнительное время для утверждения и организации полноценного "репарационного кредита" способом, который устроит Бельгию.
В то же время, по замыслу, Украине придется погасить "транзитный кредит" после получения средств от долгосрочного "репарационного кредита".