Какую позицию занимает Великобритания?
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи "Коалиции желающих", передает 24 Канал со ссылкой на сайт правительства Великобритании.
Премьер подчеркнул, что, Европа должна не только стремиться к справедливому и длительному миру для Украины, но и поддерживать ее уже сейчас. Ведь отвлекаться от насущных проблем, по его мнению, – это большая ошибка.
Даже когда мы работаем над достижением мира, не может быть никакого ослабления поддержки, которая дает Украине возможность держаться в бою. И для этого нужны немедленные решения по финансированию и возможностей.
Он добавил, что над вопросом финансирования Украины "работают фактически круглосуточно" президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского Совета Антониу Кошта.
Я также знаю, что лидеры ЕС будут рассматривать этот вопрос в следующие недели, и там есть прогресс, – отметил британский премьер.
Поэтому Великобритания готова присоединиться к усилиям Евросоюза в вопросе использования замороженных российских активов.
Это лучший способ показать Путину, что ему стоит сесть за переговоры, а не пытаться нас перехитрить или перетерпеть. И это лучший способ, чтобы мы были готовы поддерживать Украину – в войне или в мире,
– подчеркнул Стармер.
Важно! Премьер Великобритании заверил, что его страна продолжит поддерживать оборону Украины, ведь она защищает также европейскую свободу и безопасность.
Кто еще может использовать замороженные средства Кремля?
Ранее в ЕС сообщали, что, кроме Великобритании, использовать замороженные российские активы для помощи Украине может Канада. Об этом после встречи министров финансов ЕС в Брюсселе заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, пишет The Guardian.
По словам еврокомиссара, Великобритания и Канада дали понять ЕС, что готовы ввести механизм, подобный европейскому, по предоставлению "репарационных займов" Киеву.
Также он добавил, что не исключается участие Японии в "репарационном кредите".
Мы также поддерживаем контакты, например, с японскими властями по этому вопросу,
– отметил Домбровскис.
Стоит знать! Еврокомиссия предложила предоставить Украине "репарационный кредит" в размере около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов России, которые находятся в европейских финансовых учреждениях.
Какова ситуация с "репарационным кредитом" Украине?
В Евросоюзе именно Бельгия остается ключевым оппонентом идеи направить замороженные российские активы на "репарационный заем" для Украины. Именно в бельгийских финансовых учреждениях хранится наибольшая часть этих средств, а правительство страны опасается возможных юридических последствий в случае исков со стороны Кремля.
Из-за этой позиции Брюсселю не удалось достичь консенсуса во время заседания Совета ЕС в конце октября. Несмотря на это, Европейская комиссия продолжает убеждать Бельгию пересмотреть свое решение.
Одновременно в ЕС уже изучают альтернативные механизмы поддержки Украины, если договориться по российским активам так и не удастся. Среди вариантов – использование совместных кредитных инструментов стран-членов или двусторонние займы, которые способны обеспечить финансовые потребности Украины в 2026–2027 годах. Европейские лидеры вернутся к обсуждению этого вопроса уже во второй половине декабря.