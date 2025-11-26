Какую позицию занимает Великобритания?

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи "Коалиции желающих", передает 24 Канал со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

Премьер подчеркнул, что, Европа должна не только стремиться к справедливому и длительному миру для Украины, но и поддерживать ее уже сейчас. Ведь отвлекаться от насущных проблем, по его мнению, – это большая ошибка.

Кир Стармер Премьер-министр Великобритании Даже когда мы работаем над достижением мира, не может быть никакого ослабления поддержки, которая дает Украине возможность держаться в бою. И для этого нужны немедленные решения по финансированию и возможностей.

Он добавил, что над вопросом финансирования Украины "работают фактически круглосуточно" президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского Совета Антониу Кошта.

Я также знаю, что лидеры ЕС будут рассматривать этот вопрос в следующие недели, и там есть прогресс, – отметил британский премьер.

Поэтому Великобритания готова присоединиться к усилиям Евросоюза в вопросе использования замороженных российских активов.

Это лучший способ показать Путину, что ему стоит сесть за переговоры, а не пытаться нас перехитрить или перетерпеть. И это лучший способ, чтобы мы были готовы поддерживать Украину – в войне или в мире,

– подчеркнул Стармер.

Важно! Премьер Великобритании заверил, что его страна продолжит поддерживать оборону Украины, ведь она защищает также европейскую свободу и безопасность.

Кто еще может использовать замороженные средства Кремля?

Ранее в ЕС сообщали, что, кроме Великобритании, использовать замороженные российские активы для помощи Украине может Канада. Об этом после встречи министров финансов ЕС в Брюсселе заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, пишет The Guardian.

По словам еврокомиссара, Великобритания и Канада дали понять ЕС, что готовы ввести механизм, подобный европейскому, по предоставлению "репарационных займов" Киеву.

Также он добавил, что не исключается участие Японии в "репарационном кредите".

Мы также поддерживаем контакты, например, с японскими властями по этому вопросу,

– отметил Домбровскис.

Стоит знать! Еврокомиссия предложила предоставить Украине "репарационный кредит" в размере около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов России, которые находятся в европейских финансовых учреждениях.

Какова ситуация с "репарационным кредитом" Украине?