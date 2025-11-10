Какие альтернативы предлагает ЕС?

Для обеспечения финансовых потребностей Украины в на 2026 – 2027 годы Брюссель рассматривает возможность совместных кредитов стран ЕС и двусторонние займы, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам европейских чиновников, в ЕС сейчас рассматривают несколько возможных вариантов финансовой поддержки Украины. Основные инициативы две:

"репарационный кредит" на основе замороженных активов России;

и система европейских займов, по которой члены ЕС будут брать кредиты в течение следующих двух лет, чтобы профинансировать Украину.

Обсуждается также третья альтернатива, но ее не рассматривают как основную.

Третья модель – двусторонние кредиты или помощь Украине от отдельных государств-членов ЕС. Однако она будет играть дополняющую роль,

– рассказали в ЕС.

При этом в ЕС наиболее выгодной считают именно инициативу с "репарационным кредитом" Украине. Она предусматривает, что проценты по займу платиться не будут, в отличие от обычных кредитов.

Чиновники отмечают, что все должно решиться на заседании Европейского совета, которое запланировано в Брюсселе на 18 – 19 декабря. Пока же страны блока обсуждают все плюсы и минусы различных вариантов.

Переговоры с Бельгией об использовании российских активов в помощь Украине продолжаются за закрытыми дверями. Но я верю, что это должно быть возможно,

– отметил чиновник.

Стоит знать! Сейчас большинство стран Евросоюза поддерживают "репарационный заем", ведь не хотят увеличивать долговую нагрузку на собственные бюджеты.

Что предлагает Норвегия?

Вместе с тем Норвегия предлагает еще одну альтернативу. В Осло рассматривают возможность выделения 100 миллиардов евро из Суверенного государственного фонда в качестве залога для предоставления кредита Киеву, пишет The Sunday Times.

По словам издания, в Норвегии считают, что эти средства могут стать гарантией для финансовой поддержки ЕС Украины.

Эта идея якобы уже получила поддержку в парламенте Норвегии, где 4 из 9 политических партий ее одобрили.

Норвегия должна сделать свой вклад там, где может. Это ответственно и правильно – выступить гарантом кредита для Украины,

– отметила лидер Либеральной партии Норвегии Гури Мелби.

Важно! Еврокомиссия пока не смогла договориться с бельгийским правительством по использованию российских активов, заблокированных в финансовых учреждениях страны. Кризисная встреча в пятницу, 7 ноября, так и не принесла желаемого компромисса.

Кто не поддерживает "репарационный кредит" Украине?