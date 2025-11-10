Какие альтернативы предлагает ЕС?
Для обеспечения финансовых потребностей Украины в на 2026 – 2027 годы Брюссель рассматривает возможность совместных кредитов стран ЕС и двусторонние займы, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
По словам европейских чиновников, в ЕС сейчас рассматривают несколько возможных вариантов финансовой поддержки Украины. Основные инициативы две:
- "репарационный кредит" на основе замороженных активов России;
- и система европейских займов, по которой члены ЕС будут брать кредиты в течение следующих двух лет, чтобы профинансировать Украину.
Обсуждается также третья альтернатива, но ее не рассматривают как основную.
Третья модель – двусторонние кредиты или помощь Украине от отдельных государств-членов ЕС. Однако она будет играть дополняющую роль,
– рассказали в ЕС.
При этом в ЕС наиболее выгодной считают именно инициативу с "репарационным кредитом" Украине. Она предусматривает, что проценты по займу платиться не будут, в отличие от обычных кредитов.
Чиновники отмечают, что все должно решиться на заседании Европейского совета, которое запланировано в Брюсселе на 18 – 19 декабря. Пока же страны блока обсуждают все плюсы и минусы различных вариантов.
Переговоры с Бельгией об использовании российских активов в помощь Украине продолжаются за закрытыми дверями. Но я верю, что это должно быть возможно,
– отметил чиновник.
Стоит знать! Сейчас большинство стран Евросоюза поддерживают "репарационный заем", ведь не хотят увеличивать долговую нагрузку на собственные бюджеты.
Что предлагает Норвегия?
Вместе с тем Норвегия предлагает еще одну альтернативу. В Осло рассматривают возможность выделения 100 миллиардов евро из Суверенного государственного фонда в качестве залога для предоставления кредита Киеву, пишет The Sunday Times.
По словам издания, в Норвегии считают, что эти средства могут стать гарантией для финансовой поддержки ЕС Украины.
Эта идея якобы уже получила поддержку в парламенте Норвегии, где 4 из 9 политических партий ее одобрили.
Норвегия должна сделать свой вклад там, где может. Это ответственно и правильно – выступить гарантом кредита для Украины,
– отметила лидер Либеральной партии Норвегии Гури Мелби.
Важно! Еврокомиссия пока не смогла договориться с бельгийским правительством по использованию российских активов, заблокированных в финансовых учреждениях страны. Кризисная встреча в пятницу, 7 ноября, так и не принесла желаемого компромисса.
Кто не поддерживает "репарационный кредит" Украине?
По данным итальянского издания Corriere della Sera, Италия и Франция очень осторожно поддерживают идею использования замороженных российских активов. Обе страны опасаются, что в случае решения международного суда о незаконности такого шага, им придется нести финансовую ответственность.
Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо четко заявил, что его страна не поддержит план Евросоюза по направлению этих средств на военные нужды Украины.
Фицо отметил, что, по его убеждению, эти средства "никогда не будут возвращены" и поэтому Братислава "не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах", связанных с передачей активов России в пользу Украины.