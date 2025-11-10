Почему не удалось достичь компромисса?

Встреча между представителями Еврокомиссии и бельгийских премьер-министра Барта де Вевера и министра иностранных дел Максима Прево состоялась в пятницу, 7 ноября, но не принесла прорыва, сообщает 24 Канал со ссылкой на Еuronews.

По источникам издания, бельгийское правительство обеспокоено из-за отсутствия альтернативных предложений от Еврокомиссии, и это беспокойство только растет.

Брюссель настаивает на использовании около 140 миллиардов евро замороженных российских активов, которые заблокированы в бельгийском депозитарии Euroclear.

Однако Бельгия выступает против и называет этот план беспрецедентным, который несет существенные юридические риски:

Правительство опасается последствий в виде российских исков или ответных действий.

Также остерегается, что после завершения войны в Украине Бельгия может быть втянута в дорогие судебные процессы.

Поэтому государство требует гарантий, что не будет нести ответственности за возможные последствия от использования миллиардов Кремля.

Между тем Еврокомиссия ищет способы обеспечить финансирование Украины на 2026 год, учитывая военные расходы, растущие, и уменьшение помощи от США. Однако, по словам бельгийских чиновников, до сих пор так и не представила других вариантов, кроме "репарационного займа" на основе замороженных активов России.

Мы ожидаем, что все возможные варианты будут тщательно проработаны и представлены на следующем заседании Совета ЕС. Без этого нельзя принять лучшее решение, – говорят источники.

Бельгия настаивает на коллективном принятии решения и полной прозрачности процесса.

Важно! По словам европейских чиновников, Еврокомиссия все еще может договориться с Бельгией, однако времени на это остается все меньше. Окончательное решение должны принять во время саммита Европейского совета в декабре.

Почему Еврокомиссия спешит с решением?

Брюссель пытается ускорить переговоры по использованию актива Кремля для предоставления "репарационного займа" Украине, поэтому и назначил кризисную встречу с представителями бельгийского правительства по этому вопросу, пишет Politico. Ведь все предыдущие переговоры зашли в тупик.

Еврокомиссия предостерегает, что Украина рискует столкнуться с бюджетным дефицитом уже весной 2026 года, если вовремя не получит средства. Кроме того, отсутствие поддержки от ЕС может повлиять на финансирование МВФ.

Достижение такой договоренности могло бы убедить МВФ в том, что Украина останется финансово состоятельной в ближайшие годы, а это ключевое условие для выделения средств Фондом любой стране,

– предупредили европейские чиновники.

Заметьте! Сейчас Фонд рассматривает возможность выделения Украине 8 миллиардов долларов в течение 3 лет.

Какие альтернативы финансирования Украины?