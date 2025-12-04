Об этом в интервью 24 Канала отметил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, подчеркнув, что есть несколько ключевых аспектов "мирного плана", на которые стоит обращать внимание.

На что Украина не должна была бы соглашаться?

Федоренко подчеркнул, что армия Украины должна быть такая, которая нужна для ее обороны. Войско должно быть конкурентоспособным. Он объяснил, что не может быть у военнослужащего зарплата размером 20 тысяч гривен, который должен проходить обучение и при необходимости вступить в бой.

За наше войско должен кто-то заплатить, этот кто-то – это страны ЕС, потому что мы защищаем суверенность и независимость всей Европы,

– озвучил командир 429 полка.

Он также отметил, что никто не может диктовать Украине, какое вооружение она может иметь, а какое нет. По его словам, ВСУ не будут применять ракетное дальнобойное вооружение в случае, если не будет боевых действий со стороны России. Но если они будут и агрессия России возобновится, то Украина должна иметь возможность чем успокоить ее.

Командир 429 полка также подчеркнул, что цивилизованный мир не может признавать территории, которые сейчас находятся в оккупации, российскими. По его словам, это не только вопрос Украины, а всего мира.

Получается, если можно сильному пройти, воспользовавшись случаем, оккупировать часть территорий, то потом мир признает их за ним, а это открывает "ящик Пандоры",

– озвучил Федоренко.

Он убежден, что мы должны говорить о перспективе возвращения наших территорий если не военным путем после прекращения огня, то дипломатическим. Важным, по его мнению, является и вопрос самостоятельного определения вектора развития Украины.

Нам никто не может указывать, надо ли интегрироваться в ЕС и НАТО, или нет. Это право за нами, как суверенного государства,

– отметил командир 429 полка.

Гарантии безопасности: "коалиция желающих" бездействует

После возможного заключения мирного соглашения, Украина будет нуждаться в гарантиях безопасности. Федоренко отметил, что в этом контексте европейцы ведут себя крайне негативно. Он убежден, что сейчас наступил период, когда Украине надо было бы дать военный иностранный контингент. От этого выиграли бы и украинцы для защиты своих территорий, и наши партнеры получили бы беспрецедентный опыт ведения боевых действий. Однако они этого не делают.

По словам Федоренко, европейцы могли бы привлечь людей из других стран путем финансово-экономических отношений. ЕС также этого не делает. Говоря о гарантиях безопасности, должен быть четкий алгоритм, подтвержденный финансами, порядком их привлечения.

"Сколько можно бояться своей тени, чтобы не отдать замороженные российские активы для усиления Украины? То, где гарантия того, что, если замолчат пушки, будет выписан поэтапный план дальнейших действий, который не будет согласован с украинским обществом, Россия не возобновит боевые действия через три года, когда Трамп прекратит быть президентом?", – рассуждает Федоренко.

Поскольку Россия, по убеждению командира 429 полка, пока не исчерпала свой наступательный потенциал, то российский диктатор Путин не пойдет ни на одно мирное соглашение. Однако ситуация, как подытожил Федоренко, может измениться уже через полгода, в зависимости от того, какую стойкость будет демонстрировать Украина на поле боя.

