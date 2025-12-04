Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, підкресливши, що є декілька ключових аспектів "мирного плану", на які варто звертати увагу.

Дивіться також "Цього ніколи не мають прийняти": інтерв'ю експосадовця Держдепу США про ризики мирного плану

На що Україна не мала б погоджуватися?

Федоренко підкреслив, що армія України має бути така, яка потрібна для її оборони. Військо має бути конкурентоспроможним. Він пояснив, що не може бути у військовослужбовця зарплата розміром 20 тисяч гривень, який має проходити вишкіл і за необхідності вступити в бій.

За наше військо має хтось заплатити, цей хтось – це країни ЄС, бо ми захищаємо суверенність і незалежність всієї Європи,

– озвучив командир 429 полку.

Він також зауважив, що ніхто не може диктувати Україні, яке озброєння вона може мати, а яке ні. З його слів, ЗСУ не будуть застосовувати ракетне далекобійне озброєння у випадку, якщо не буде бойових дій з боку Росії. Але якщо вони будуть і агресія Росії поновиться, то Україна повинна мати можливість чим вгамувати її.

Командир 429 полку також підкреслив, що цивілізований світ не може визнавати території, які зараз перебувають в окупації, російськими. З його слів, це не лише питання України, а всього світу.

Виходить, якщо можна сильному пройти, скориставшись нагодою, окупувати частину територій, то потім світ визнає їх за ним, а це відкриває "скриньку Пандори",

– озвучив Федоренко.

Він переконаний, що ми маємо говорити про перспективу повернення наших територій якщо не військовим шляхом після припинення вогню, то дипломатичним. Важливим, на його думку, є і питання самостійного визначення вектора розвитку України.

Нам ніхто не може вказувати, чи треба інтегруватися в ЄС і НАТО, чи ні. Це право за нами, як суверенної держави,

– зазначив командир 429 полку.

Гарантії безпеки: "коаліція охочих" бездіє

Після можливого укладання мирної угоди, Україна потребуватиме гарантій безпеки. Федоренко наголосив, що в цьому контексті європейці поводяться вкрай негативно. Він переконаний, що зараз настав період, коли Україні треба було б дати військовий іноземний контингент. Від цього виграли б і українці для захисту своїх територій, і наші партнери отримали б безпрецедентний досвід ведення бойових дій. Однак вони цього не роблять.

Зі слів Федоренка, європейці могли б залучити людей з інших країн шляхом фінансово-економічних відносин. ЄС також цього не робить. Говорячи про гарантії безпеки, має бути чіткий алгоритм, підтверджений фінансами, порядком їхнього залучення.

"Скільки можна боятися своєї тіні, щоб не віддати заморожені російські активи для посилення України? То, де гарантія того, що, якщо замовкнуть гармати, буде виписаний поетапний план подальших дій, який не буде узгоджений з українським суспільством, Росія не поновить бойові дії через три роки, коли Трамп припинить бути президентом?", – розмірковує Федоренко.

Оскільки Росія, за переконанням командира 429 полку, наразі не вичерпала свій наступальний потенціал, то російський диктатор Путін не піде на жодну мирну угоду. Однак ситуація, як підсумував Федоренко, може змінитися вже за пів року, залежно від того, яку стійкість демонструватиме Україна на полі бою.

Коротко про останні події довкола "мирного плану":