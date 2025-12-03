Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України та УНІАН.

Після чого українську делегацію запросили в США?

Андрій Сибіга після зустрічі глав МЗС країн НАТО розповів, що українську переговорну групу запросили відвідати США після того, як спецпредставник американського лідера Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Глава українського МЗС зазначив, що керівник української делегації, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров уже зателефонував Віткоффу безпосередньо після зустрічі останнього з російським президентом. З міркувань безпеки деталі зустрічі в Москві не обговорювали.

З усім тим, за словами міністра, Умєров продовжує консультації з приводу мирних переговорів із чиновниками Франції, Британії та Німеччини. Усі вони координують позиції та оцінюють досягнутий прогрес.

Що повідомили представники американської делегації, що, за їхньою оцінкою, розмови в Москві мали для мирного процесу позитивне значення. Вони запросили українську делегацію для продовження наших розмов до Америки найближчим часом,

– сказав Андрій Сибіга.