Однак перемовини між делегаціями все ж відзначились кількома цікавими моментами. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, про що говорили американці та росіяни, і чому перемовна тактика Росії перестає працювати.

Як Путін принизив американську делегацію?

Попри заяви російської сторони про "продуктивний діалог", американська делегація навряд чи була задоволена 5-годинним спілкуванням, каже політолог Ігор Чаленко. Адже, окрім тригодинної затримки через Путіна, жодних реальних домовленостей досягнути не вдалося.

"Мета Путіна цілком зрозуміла. Він вирішив "загорнути" все, що напрацювали в рамках Женеви і Флориди, показавши несуб'єктність Європи та України. Формально Росія намагається показати, що готова домовлятись, а Трамп – "єдиний, хто хоче миру". Але попри те, що Трамп надіслав найближчих людей до Москви, Путін своїми запізненнями і посікунчиками натомість показав, як реально ставиться до цих представників", – зазначив Чаленко.

Довідка. Згадується про страву, якою пригощали американську делегацію у Москві. Посікунчики – невеликі смажені на олії пиріжки з м'ясною начинкою, подібні до чебуреків. Хоч кулінарно ця страва є нейтральною, проте, знаючи любов росіян до сигналів та недвозначних натяків, сама назва вже може вказувати на те, що страву обрали невипадково.

Загалом Путін однозначно продемонстрував, що не зацікавлений у швидкому завершенні війни найближчим часом. Нас чекатимуть нові раунди перемовин і тепер, ймовірно, із залученням Китаю.

Але Путін не зміг продемонструвати своєї сили. На фронті все не так, як показує російський генштаб. Тим часом Україна продовжує дипстрайки по чутливих точках Росії. Тому Путін затягує час, але що більше він це робить – то більше проблем буде у Росії,

– наголосив політолог.

Кремль знову дав зрозуміти, що або США та Україна приймають ультиматум Путіна, або нічого не відбуватиметься. Та, попри поблажливе ставлення Віткоффа і Трампа до Росії, її забаганки не виконуватимуть. Тож війна триватиме й далі. І хоч це є нелегко для України, але і для Москви ведення війни стає дедалі важчим. Російська економіка уже стоїть на межі прірви. Тож впевненість Путіна у своїх силах може бути дуже хибною стратегією.

Чого домоглась Росія на переговорах?

Після багатогодинної зустрічі в Кремлі Дмитро Ушаков заявив, що на зустрічі обговорювали "суть, а не конкретні формулювання" американських пропозицій. Він також заявив, що окрім самого мирного плану Росія отримала ще 4 документи, однак їх зміст не розголосив. Політолог Олег Саакян зауважив, що росіяни повелися доволі хитро.

Вони ніби згодні з певними позиціями і самим "духом" наміру Трампа. Водночас багато ідей там є неприйнятними, багато що суперечить первинному задуму. Тобто треба ще працювати, дискутувати. Фактично росіяни заявили, що американці можуть їхати додому, бо їхній план не вразив Москву,

– зазначив Саакян.

Разом з тим сам Путін чи його помічники не могли різко відмовитися від усіх намірів США, тому, очевидно, погодитися надалі співпрацювати. У їхніх інтересах, аби Віткофф і Кушнер повернулися до Вашингтона, обговорили все з Трампом і той знову почав тиснути на Україну.

Ба більше, росіяни й узагалі хочуть, аби американська делегація не обговорювала жодних деталей з їхньої зустрічі у Москві разом з Україною.

"Завдання Росії, яке вони, на жаль, успішно виконують, "хакнути" Сполучені Штати. Тобто США залишаються одним із ключових наших партнерів, але у політико-дипломатичному руслі Штати стали інструментом для Росії щодо розхитування західної коаліції й тиску на Україну. Все те, що Росії не вдавалося своїми руками, вони зараз роблять руками Віткоффа", – наголосив політолог.

До слова, цікаво, що Ушаков у своїй промові після зустрічі, фактично проігнорував присутність там Джареда Кушнера. Очевидно, російській стороні більше до вподоби Віткофф, який охоче просував і передавав їхні інтереси Трампу. Зрештою, поява Кушнера могла бути неприємним моментом для Кремля.

Раніше українська делегація повідомляла, що Кушнер на переговорах поводиться значно стриманіше та конструктивно підходив до обох сторін.

Цілком імовірно, що певне усвідомлення складності російсько-української війни і те, що річ тут не в території, можливо, почало доходити до найближчого оточення Трампа. Зрештою, ці переговори можна підсумувати так: домовилися продовжувати домовлятися,

– пояснив Саакян.

Політолог додав, що позиції Росії залишилися незмінними. Проте, Трамп раніше не готовий був визнати, що Москва не йде на жодні поступки, а Україна не поступається своїми пріоритетами. Тож далі у гру може вступити Китай та Європа. Невдовзі до Сі Цзіньпіна вирушить Макрон і там справді може прояснитися подальший хід перемовин.

Путіну більше не вдається затягувати час

Раніше Путін не гребував доволі дивною тактикою затягування часу на перемовинах. Він із захватом розповідав Дональду Трампу байки про "братні народи", проводив "історичні лекції", що далекі від реальності, чим, до слова, розлютив Трампа. Тепер слухати казки Путіна нікому не цікаво, від нього чекають реальних кроків, зазначив політтехнолог Тарас Загородній.

Проте демонструвати російському диктатору нічого. Ситуація на фронті, становище Росії через українські удари та економічні проблеми – не те, чим би міг похвалитися Путін, як би цього не хотів.

Тактика Путіна вже не спрацьовуватиме так, як навесні. Процеси довкола Росії вже запущені і він їх контролювати не може. Україна активно пресингує Росію, це дратує Путіна. Він хоче ще якось тягнути час, але зараз тиск на Москву значно збільшився. Стає очевидно, що економіка валиться. Що б вони не говорили, час зараз працює проти Путіна і Росії загалом,

– наголосив Загородній.

Оскільки стало зрозуміло, що російські інтереси повністю проштовхнути через Кушнера та Віткоффа не вийде, росіяни вдалися до обговорення другорядних питань. У такий спосіб вони ніби й підтримують перемовний процес, але разом з тим не зрушують його з місця.

Водночас на Трампа починають тиснути його передвиборчі обіцянки щодо завершення війни. Він може провалити проміжні вибори, не вдаючись до реального тиску проти Росії, чого, до речі, хоче сам американський народ. Не побачивши жодного зрушення після візиту Віткоффа і Кушнера до Москви, Трамп може роздратуватися. І це зрештою може зіграти на руку Україні.

Що відомо про переговори у Москві?