США та Росія не знайшли компромісного плану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на опозиційний телеканал "Дождь".

Про що були переговори у Москві?

У Москві відбулися переговори спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з Владіміром Путіним. Російські делегати Ушаков і Дмітрієв загально назвали їх "продуктивними" і "конструктивними".

Щоправда, конкретний зміст переговорів США та Росія домовилися не розголошувати.

За словами Ушакова, сторони обговорювали "не конкретні формулювання і рішення, а суть", зокрема територіальне питання.

Як минула зустріч Путіна і Віткоффа у Москві