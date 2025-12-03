Аналітики The Times вважають, що російський диктатор продовжує бойові дії в Україні під прикриттям імітації мирного процесу, й водночас робить ставку на втому Європи від війни та політичні розколи всередині НАТО, пише 24 Канал.

Дивіться також Пєсков заявив, що Путін "не відкидав мирний план" на зустрічі з Віткоффом

Якої стратегії наразі дотримується Кремль?

У виданні стверджують, що Путін лише імітує зацікавленість у мирних переговорах щодо війни в Україні, аби якнайдовше затягнути їх. У такий спосіб російський диктатор намагається завдати Заходу "потрійного удару" та задовільнити власні стратегічні плани.

Путін має намір перетворити західні регіони, які межують з Росією, на постійну зону політичної нестабільності. Такий маневр дозволить йому стримувати подальше розширення НАТО.

Водночас Кремль намагається загальмувати переозброєння Європи. Як пояснює автор статті, навіть недієва мирна угода з Путіним здатна викликати невдоволення виборців, які виступають проти збільшення оборонних бюджетів. Популістські праві сили у Європі щоразу критикують владу, адже кошти, які могли б піти на укріплення власних кордонів чи покращення системи охорони здоров'я йдуть на закупівлю ППО для "невдячних іноземних держав", аби вберегти їх від Росії, яка нібито прагне мирно співіснувати.

Кремлю достатньо імітувати мирний процес, щоб викликати подібну негативну реакцію,

– додає аналітик.

У виданні зазначають, що Путін використовує цю війну, як інструмент, який має змінити бачення Заходу та його пріоритети. Водночас експерти кажуть, що частину плану російського диктатора вже виконано, однак не ним самим. Байдужість Трампа до європейських питань та зосередження США на конкуренції з Китаєм зіграли на користь Кремля. Важливо розуміти, що наразі країни НАТО розділяються – східні країни відчувають реальну загрозу Росії, а західні втомлюються від виснажливої війни.

За даними аналітиків, на цьому тлі Путін вважає, що видимість мирних перемовин здатна змусити європейські держави відмовитись від посилення оборони через низьку ймовірність російської агресії. Також експерти вважають, що у 2026 постане серйозне питання – чи готові західні країни продовжувати фінансувати та озброювати сили, які протистоять Росії, попри зростальний опір правих партій та частини населення.

Водночас Путін сподівається поповнювати свої війська для ще одного року бойових дій в Україні, вважаючи, що Захід уже втомився від конфлікту та шукає вихід із ситуації. Також глава Кремля продовжуватиме затягувати мирні переговори, аби підкреслити розколи на Заході. Він прагне створити образ "героїчного захисника", який нібито розколов НАТО та повернув собі сферу інтересів Росії.

Аналітики видання вважають, що Москва наразі у глухому куті – вона не знає як виграти війну, яку ж сама почала і відвернути увагу від невдач на полі бою.

Які підсумки переговорів між Віткоффом і Путіним щодо можливої мирної угоди?