Там вони проведуть переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

Дивіться також Джаред Кушнер знову залучений: чому та як зять Трампа опинився в переговорній групі щодо України

Що відомо про приїзд Віткоффа та Кушнера у Москву?

Стів Віткофф та Джаред Кушнер вже прибули до Москви, де повинні зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним задля обговорення можливих шляхів, зокрема, плану щодо припинення війни в Україні.

Колона автомобілів, в яких, ймовірно, перевозили Віткоффа та Кушнера, прибула до центру Москви з аеропорту Внуково невдовзі після того, як літак, яким раніше користувався Віткофф, приземлився з Маямі.

Кортеж прямує до Кремля: дивіться відео

Також з Віткоффом під час його перебування в Москві, як повідомляють джерела агентства, зустрінеться один із головних емісарів Кремля, гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Віткофф і Кушнер вже у Москві: дивіться відео

Що очікувати від переговорів?