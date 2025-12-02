Водночас росіяни використовують наратив про те, що Москва "підтвердила принциповість" позицій, яких США і Росія буцімто досягли під час саміту на Алясці в серпні 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни.

Що кажуть в ISW про переговори Росії та США?

У Москві 2 грудня відбудеться зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Напередодні зустрічі прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відповів на запитання про пункти останньої американсько-української мирної пропозиції. Він заявив, що Росія не має наміру вести переговори "через ЗМІ". А також зазначив, що Кремль опублікує тільки кадри з початку зустрічі, але "поки що зарано говорити про будь-які публічні заяви".

Тоді як заступник голови Комітету з оборони Держдуми Олексій Журавльов заявив 1 грудня, що між Росією і Сполученими Штатами тривають"правильні" переговори, які поставлять Європу та Україну перед "доконаним фактом".

Водночас високопоставлені кремлівські чиновники й російські пропагандисти послідовно відкидають мирний план із 28 пунктів і його наступні ітерації відтоді, як про нього вперше повідомили в середині листопада 2025 року. Росіяни аргументують це тим, що він не задовольняє всі максималістські військові вимоги Росії.

Аналітики ISW зазначають, що Кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці, щоб продемонструвати, що нібито Україна, а не Росія перешкоджає процесу переговорів, дотримуючись своїх первинних військових вимог.

Москва, ймовірно, спробує повторити цей підхід на майбутній зустрічі США і Росії 2 грудня і створює умови, щоб приховати подробиці переговорів від громадськості тому, що відхилить умови плану. Кремль прагне уникнути представлення Росії як перешкоди до припинення війни в Україні, якщо він відхилить мирну угоду.

