При цьому жоден із них не отримав затвердження Сенатом на дипломатичних посадах. Подробиці повідомляє 24 Канал із посиланням на матеріал CNN.

Що відомо про американську делегацію в Москву?

Видання наголошує, що останні дії Трампа щодо України включали особисті зустрічі за участі Віткоффа, Кушнера, міністра армії США Дена Дрісколла та сенатора Марко Рубіо, що підкреслює нетрадиційність його дипломатичного підходу.

Під час свого другого терміну Трамп покладався на вузьке коло довірених бізнес-партнерів для вирішення найскладніших світових конфліктів.

Успіхи цього підходу раніше відзначалися в процесі укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС, де Віткофф і Кушнер були ключовими посередниками. Після цього Трамп назвав Віткоффа "чудовим переговорником".

Спочатку Віткофф був спеціальним посланцем на Близькому Сході з метою завершення війни в Газі, проте його повноваження швидко розширилися і тепер охоплюють також зусилля щодо врегулювання війни в Україні.

CNN відзначає, що таке призначення викликало подив у Вашингтоні та за кордоном. Колишній високопосадовець Держдепартаменту зазначив, що Трамп завжди уникав бюрократичних структур і віддавав перевагу "особистій дипломатії".

Водночас теплі стосунки Віткоффа з Москвою викликали занепокоєння серед союзників США, адже він неодноразово спілкувався з російськими високопосадовцями без присутності досвідчених дипломатів чи американських протокольних співробітників.

Сам Трамп розповів, що зустріч Віткоффа з Путіним, яка мала тривати 15 – 20 хвилин, фактично затягнулася на п'ять годин.

Окрім того, під час телефонної розмови Віткофф консультував радника Кремля Юрія Ушакова щодо підготовки Путіна до зустрічі з Трампом, що відбулася за день до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Європейські чиновники назвали це неприємним, але не дивним.

Він повинен продати це Україні, він повинен продати Україну Росії. Це те, що робить ділок,

– висловився Трамп.

Зі свого боку Джаред Кушнер, який не має офіційної посади в адміністрації Трампа, також став ключовою фігурою в дипломатичних зусиллях щодо України. Він брав участь у двох високорівневих зустрічах з українськими посадовцями та працював у тісній координації з Віткоффом.

За словами джерел CNN, його залучення до переговорів стало природним продовженням ролі, яку він виконував ще під час перехідного періоду адміністрації Трампа.

Трамп вважає Кушнера своєю "правою рукою" у зовнішньополітичних питаннях, надаючи йому повну довіру, що дозволяє іноземним лідерам розглядати його як прямого представника президента. Водночас експерти попереджають про ризики покладання відповідальності на так вузьке коло людей, зазначаючи, що це обмежує можливість отримати альтернативні погляди.

Серед інших ключових учасників переговорів – міністр армії США Ден Дрісколл, який провів низку зустрічей із високопосадовцями України у Києві та Женеві, а також зустрічався з представниками Росії в Абу-Дабі. Експерти відзначають, що його присутність важлива для аналізу деталей пропозицій та виявлення можливих пасток у російських пропозиціях.

Зауважте! У жовтні Віткофф і Кушнер зустрілися в Маямі з російським бізнесменом Кирилом Дмитрієвим, близьким до Путіна, який перебуває під санкціями США. Через кілька тижнів після зустрічі було підготовлено 28-пунктний проєкт мирної угоди, який критикували європейські чиновники та члени Конгресу як надмірно поступливий до Росії.

Чого очікувати від зустрічі американців з Путіним?