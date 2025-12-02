При этом ни один из них не получил утверждения Сенатом на дипломатических должностях. Подробности сообщает 24 Канал со ссылкой на материал CNN.

К теме Не только территории: в ABC сказали, что еще обсуждали США и Украина в Майами

Что известно об американской делегации в Москву?

Издание отмечает, что последние действия Трампа по Украине включали личные встречи с участием Уиткоффа, Кушнера, министра армии США Дэна Дрисколла и сенатора Марко Рубио, что подчеркивает нетрадиционность его дипломатического подхода.

Во время своего второго срока Трамп полагался на узкий круг доверенных бизнес-партнеров для решения самых сложных мировых конфликтов.

Успехи этого подхода ранее отмечались в процессе заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, где Уиткофф и Кушнер были ключевыми посредниками. После этого Трамп назвал Уиткоффа "замечательным переговорщиком".

Сначала Виткофф был специальным посланником на Ближнем Востоке с целью завершения войны в Газе, однако его полномочия быстро расширились и теперь охватывают также усилия по урегулированию войны в Украине.

CNN отмечает, что такое назначение вызвало удивление в Вашингтоне и за рубежом. Бывший высокопоставленный Госдепартамента отметил, что Трамп всегда избегал бюрократических структур и предпочитал "личной дипломатии".

В то же время теплые отношения Виткоффа с Москвой вызвали беспокойство среди союзников США, ведь он неоднократно общался с российскими чиновниками без присутствия опытных дипломатов или американских протокольных сотрудников.

Сам Трамп рассказал, что встреча Уиткоффа с Путиным, которая должна была длиться 15 – 20 минут, фактически затянулась на пять часов.

Кроме того, во время телефонного разговора Уиткофф консультировал советника Кремля Юрия Ушакова по подготовке Путина к встрече с Трампом, состоявшейся за день до переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Европейские чиновники назвали это неприятным, но не удивительным.

Он должен продать это Украине, он должен продать Украину России. Это то, что делает делец,

– высказался Трамп.

Со своей стороны Джаред Кушнер, который не имеет официальной должности в администрации Трампа, также стал ключевой фигурой в дипломатических усилиях по Украине. Он участвовал в двух высокоуровневых встречах с украинскими чиновниками и работал в тесной координации с Виткоффом.

По словам источников CNN, его привлечение к переговорам стало естественным продолжением роли, которую он выполнял еще во время переходного периода администрации Трампа.

Трамп считает Кушнера своей "правой рукой" во внешнеполитических вопросах, предоставляя ему полное доверие, что позволяет иностранным лидерам рассматривать его как прямого представителя президента. В то же время эксперты предупреждают о рисках возложения ответственности на так узкий круг людей, отмечая, что это ограничивает возможность получить альтернативные взгляды.

Среди других ключевых участников переговоров – министр армии США Дэн Дрисколл, который провел ряд встреч с высокопоставленными чиновниками Украины в Киеве и Женеве, а также встречался с представителями России в Абу-Даби. Эксперты отмечают, что его присутствие важно для анализа деталей предложений и выявления возможных ловушек в российских предложениях.

Заметьте! В октябре Уиткофф и Кушнер встретились в Майами с российским бизнесменом Кириллом Дмитриевым, близким к Путину, который находится под санкциями США. Через несколько недель после встречи был подготовлен 28-пунктный проект мирного соглашения, который критиковали европейские чиновники и члены Конгресса как чрезмерно уступчивый к России.

Чего ожидать от встречи американцев с Путиным?